En Jáchal ya hay dirigentes anotados para competir por la Intendencia que han salido a lanzar dardos contra el jefe comunal Miguel Vega. Lo llamativo es que se trata de candidatos que están en la línea interna del gobernador Sergio Uñac, dentro del rebautizado frente San Juan por Todos (SJxT). Y apuntaron a que el intendente usa recursos del municipio para presionar. El diputado Jorge Barifusa señaló que "cuesta mucho salir a hablar con la gente y que le digan que le van a quitar el contrato, que no le van a hacer el evento y que no les van a apoyar a la institución que representan". A su vez, Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva de la provincia, coincidió y resaltó que "colaboradores nuestros han sentido esa presión". Por su parte, Vega negó categóricamente tales acusaciones y manifestó que no va a entrar en ese juego ni polémicas.

De esa manera, dos de los postulantes internos dejaron trascender sus críticas al jefe departamental, quien va por su segundo mandato y no puede repetir, por lo que impulsará como candidato a alguien de su equipo. La definición estará entre Rodrigo Ferreyra, director de Deportes; la concejal Cintia Aballay; el director de la Producción, Pablo Pérez, y el secretario de Desarrollo Humano, Jorge Ortega, habían indicado fuentes oficiales. Dentro de la línea de Uñac, también está en carrera Jorge Codorniú, director de Educación Secundaria Técnica de la provincia, quien cuenta con el respaldo del bloquismo jachallero.

Fuentes del departamento señalaron que en el armado giojista está Silvia Carbajal, quien en la interna peronista de 2020 peleó la conducción de la Junta del PJ y cayó ante Vega. Por su parte, Franco Aranda, del Frente Renovador, había dado a conocer que selló una alianza con el presidente del partido municipal Unión y Lealtad, Iván Jácome. Por su parte, Juntos por el Cambio también tiene definido su lote de postulantes (Ver recuadro).

En ese marco, Vega encuadra en la norma no escrita que indica que el intendente que no repite tiene casi asegurada la candidatura a diputado departamental, aunque la definición siempre está en manos del líder del proyecto. En este caso, de Uñac. Si obtiene la confirmación para ese lugar, tendrá para exhibir los resultados de su gestión durante ocho años, cosa que, por el contrario, en la oposición buscarán sus puntos flacos para hacer mella. El tema es que fueron los candidatos oficialistas los que cuestionaron su manejo de los recursos municipales para presionar a vecinos, algo que el jefe comunal negó rotundamente.

En ese marco, tanto Barifusa como Espejo coincidieron en acordar ejes para que esas cosas no sucedan y que la campaña no sea virulenta entre rivales del mismo frente. El primero destacó que si Vega es elegido como postulante a la diputación "seré el primero en apoyarlo", mientras que el segundo dijo que "soy orgánico y respetaré y acompañaré la decisión del Gobernador". El Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD) permite que se acumulen los votos de los candidatos de un mismo frente y vayan a parar al que salió primero, lo que le sirve para competir con el rival de otra alianza. En cambio, si el hoy intendente va como diputado, tendrá que ganarle al del sector interno para así llevarse sus sufragios y medirse con el de otra coalición.

Electores

Según el padrón electoral de las elecciones legislativas 2021, Jáchal cuenta con 19.340 electores, lo que lo ubica en el noveno lugar en cantidad de personas habilitadas para votar, detrás de Rawson, Capital, Rivadavia, Chimbas, Pocito, Santa Lucía, Caucete y Albardón.

Concejo Deliberante

El Legislativo municipal está compuesto de seis concejales. El Frente de Todos, que en Jáchal lidera Miguel Vega, cuenta con tres ediles, mientras que Juntos por el Cambio tiene dos y el extinto frente San Juan Primero ubicó a uno, de acuerdo al resultado de la elección 2019.

Tres en Juntos por el Cambio

En la principal alianza opositora, una de las candidatas a la Intendencia es la médica Ivonne García. Está casada con Dante Mauro Figueroa, exradical que armó su partido municipal Modad y que en 2018 firmó un acuerdo con Marcelo Orrego, líder del entonces Frente Con Vos. Así, García fue candidata a diputada en 2019 y Figueroa peleó por la Intendencia, aunque cayeron ante el justicialista Miguel Vega. Ambos ratificaron la sociedad con Orrego en las legislativas 2021 y para este año. La dupla cuenta con el respaldo del Pro. Además, el líder de Modad había asegurado que armaron un espacio más amplio, con la unidad de la fuerza política Forja, partido que fundó Franklin Sánchez, hoy alejado de la política, ya que está en el Poder Judicial.

Otro postulante es el radical Alfredo Aciar, a quien el partido le está poniendo todas sus fichas. Es economista y un dirigente que desarrolló su carrera en Mendoza, en donde ocupó cargos relevantes en cuatro gobiernos radicales. Hoy es presidente del Banco de Vinos de la vecina provincia y viene alternando su tarea con el trabajo político en Jáchal para instalarse electoralmente con fuerza.

El tercer candidato es Alejandro Héctor Fernández. Comerciante, entre sus filas se cuentan a dirigentes de distintos partidos, dijeron las fuentes.