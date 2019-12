Este sábado por la mañana pasó por los estudios del programa 'A Todo o Nada' que se emite por Radio Sarmiento, el arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano. El hombre más importante de la Iglesia local habló de varios temas de coyuntura, centrándose en pobreza, aborto, lo que le dejó la gestión de Macri y lo que espera de Alberto Fernández.

Lozano se refirió a que la pobreza no es un tema de ahora, pero que sí se recrudeció. "La estructura económica que se viene manteniendo durante décadas es la responsable de los altos niveles de pobreza. Acá hay pobreza más allá de los colores políticos", dijo.

Y agregó, "con Macri se profundizó la pobreza que se venía registrando. El actual presidente, como los anteriores, tuvieron un discurso en torno a la disminución, pero eso hay que separarlo de lo que se termina haciendo en la realidad".

Así y todo, se mostró esperanzado en quien comandará la cartera de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; "lo conozco, es alguien muy preparado, con vínculos con organizaciones sociales. Me parece una persona que tiene un compromiso muy grande con los pobres y su designación me es auspiciosa, pero dependerá del resto del gabinete".

Para finalizar este tema, Monseñor se refirió a la situación en San Juan de los más vulnerables: "el porcentaje aquí es menor que el nacional, pero igual es un drama que atraviesa a muchas familias e historias. En el último año creció mucho la demanda de comedores", aseguró.

Lozano abordó otro tema caliente que promete despertarse otra vez el año que viene, tras los dichos del presidente electo: el aborto.

"Fernández dijo antes de la elección que el aborto no era prioridad y espero que tenga en cuenta esos compromisos y se vean reflejados en sus políticas públicas. Me sorprendieron las declaraciones de Gines González García, no era lo que había dicho el electo presidente hace dos meses atrás", explicó Jorge Lozano.

"Las causas de muertes materna tiene que ver más con la falta de cuidados, de estudios previos, que son situaciones de políticas públicas. Esto es algo urgente que no se está atendiendo. Se está desviando la mirada de cuestiones que pueden evitar la muerte materna.

"Fernández habló de promover el aborto, luego de la despenalización y son dos temas distintos", Jorge Lozano

Y fue por más, al asegurar que "sería una contradicción que avancen en el tema del aborto". Y sentenció, "que algo sea legal no necesariamente es justo. Hay valoraciones distintas para los fallos de la Corte, algunos parecen de cumplimiento obligatorio y otros no", en referencia al aborto no punible.