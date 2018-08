Este sábado por la mañana pasó por el programa 'A Todo o Nada', que se emite por Radio Sarmiento, el intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja. El jefe comunal habló de varios temas, pero en uno de ellos lo hizo sin pelos en la lengua: el escándalo de los cuadernos donde se anotaron coimas.

Ante de responder a las preguntas por el tema que tiene en vilo a la política y sociedad argentina, Gioja avisó: "capaz me pase". Es que el rawsino no se guardó nada.

Primero sugirió que se trata de "una cortina de humo" y que "esto produce en la sociedad una suerte de tensión, me parece que hay que investigar pero en serio, no alcahueterías. No hay seriedad, como que la gente empieza a descreer". Y agregó que "lo de los cuadernos es muy loco, parece una novela".

Consultado sobre si no siente vergüenza por los hechos de corrupción que se vienen denunciando del Gobierno anterior, dijo que "no siento vergüenza de un proyecto que fue capaz de transformar la realidad, lo que generan vergüenza son los actos de corrupción del anterior Gobierno y del actual Gobierno".

Apuntó que el macrismo busca temas como el aborto o el de los cuadernos para tapar problemas propios, "detrás de eso no se resuelven los problemas principales de la gente, como es el trabajo digno, tener una casa digno".

Y fue por más, al afirmar que "la corrupción la tiene que resolver la Justicia" y que "el que menos autoridad moral para hablar de corrupción es el Presidente, no jodamos".