La renovación de autoridades en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) viene dando que hablar hace meses y hasta la elección de los titulares de la Junta Electoral estuvo reñida. Es que el miércoles pasado, sus propios integrantes fueron a votación y hubo un empate de seis a seis, por lo que la definición fue por sorteo. De esta manera, la presidente de la Junta será Laura Monserrat, mientras que en segundo lugar estará la radical Delia Pappano. El organismo está compuesto por tres titulares de cada uno de los estamentos: los docentes, no docentes, estudiantes y egresados.

En toda disputa, el control de la Junta Electoral es clave, ya que el sector que tiene mayor preponderancia puede inclinar la balanza a uno u otro lado. En el comicio universitario, el organismo es independiente, pero fuentes de la casa de altos estudios indicaron que hay miembros cercanos a las candidatas Mónica Coca y Rosa Garbarino, que van por el Rectorado, y al actual rector, Oscar Nasisi, que apoya a Roberto Gómez para la sucesión. La Junta, además, es la que resuelve los diferentes planteos que pueden llegar desde quienes compiten por un cargo.

Una de las medidas que deberán abordar los miembros de la Junta es prolongar el plazo de inscripción para el padrón de los egresados en las diferentes facultades. Es que, por las restricciones por el Covid-19, los egresados no pudieron anotarse en casi todo marzo. Otro asunto que deberán tener en cuenta tiene que ver con el padrón de los alumnos, ya que, al no poder rendir materias en las mesas de exámenes, muchos no pudieron obtener su regularidad, requisito necesario para poder votar.

En cuanto a la elección de las autoridades de la Junta, las postulantes fueron Monserrat y Pappano y ambas recibieron seis votos, por lo que se tuvo que ir a sorteo y la primera resultó electa como presidente. La otra secretaria electa fue la arquitecta Patricia Herrera.

Por otro lado, además de Coca, Garbarino y Gómez, en la lista por el Rectorado están Jorge Cocinero y Emilio Fernández.