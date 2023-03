Cristian Jurado, candidato a gobernador del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad y docente autoconvocado, se mostró confiado en que el sector sea recibido por el gobernador Sergio Uñac para manifestar la necesidad de otro acuerdo salarial. Además, pidió participación de los políticos en las marchas docentes.

"Pedimos la reapertura de paritarias, un aumento salarial considerable que en el sueldo básico de un docente , con un sólo cargo y un año de antiguedad, sea equivalente al canasta familiar. Además, que no se descuenten los días de paro", dijo el candidato en diálogo con Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

"Yo no tengo cargo en el Estado como la mayoría de los candidatos de los demás espacios, vengo a pelear por lo que me corresponde como docente. Yo no vengo con un folleto pidiendo que me voten. Ojalá la clase política esté acá apoyando a los docentes, sin la bandera de su partido, eso ayudaría a que todo se resuelva más fácil", agregó.

"Hoy hay una división entre la gente y la clase política muy grande, porque lo ven muy alejados de los problemas sociales", dijo.

"Lo más probable es que decidamos que el lunes haya paro, pero va a depender de cada escuela", adelantó respecto al futuro de la manifestación.