Fue una foto (la primera) en una actividad en Capital, el sábado, por los Reyes Magos, lo suficientemente significativa para alimentar una idea que viene sonando desde mayo del año pasado: la alternativa de Susana Laciar, diputada nacional por Juntos por el Cambio (JxC), como candidata a intendenta. Ante la consulta, la legisladora respondió como lo viene haciendo desde entonces: no lo descartó. Y en la principal alianza opositora hay integrantes que lo dan por hecho y otros que señalan que es el primer paso para tratar de reconsolidar su figura en el departamento y que después se verá de acuerdo a la estrategia, conveniencias o sondeos, dijeron las fuentes.

La presencia de Laciar, de Producción y Trabajo, se dio en el Barrio Costa Canal III, junto a Guido Romero, del mismo partido, y Gustavo Fernández, presidente de Dignidad Ciudadana, entre otros. Estos últimos han manifestado sus ganas de anotarse en la disputa por la Capital y vienen trabajando fuertemente, aunque aún carecen de instalación en el electorado. La diputada nacional, en ese sentido, corre con ventaja, ya que logró posicionarse en la elección legislativa de 2021, en la que encabezó la lista y resultó electa, con el respaldo del líder de la coalición, Marcelo Orrego. Sondeos internos en JxC la ubican, según las fuentes, hasta cerca de la principal figura: Rodolfo Colombo, fundador de Actuar, el que tiene mayor nivel de conocimiento al haber sido cuatro veces candidato a intendente, aunque los resultados vienen mostrando un techo.

Con el nuevo mecanismo de votación, el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD), el cual es igual a Lemas, la clave es abrir el juego a distintos postulantes, dado que todos los votos de un mismo frente se acumulan y van a parar al que salió primero, caudal que le sirve para medirse con el rival de otra alianza, que también puede utilizar dicho mecanismo de tributación. "Hay que poner los tanquecitos que tengamos", reconoció un dirigente de JxC.

Si bien la alianza opositora obtuvo un gran resultado en las legislativas 2021 en Capital al aventajar por poco más de 28 puntos al Frente de Todos (FdT), el comicio municipal es diferente, en el que el justicialismo y sus aliados vienen ganando hace 16 años. El actual intendente Emilio Baistrocchi, del PJ, irá por la reelección y viene apostando fuerte a la obra pública y a la prestación de servicios para retener el timón, además de que también hay jugadores internos que pueden sumar votos a la cosecha general (Ver El oficialismo va...).

"Aún no", respondió Laciar cuando se le preguntó si su primera actividad visible en Capital formaba parte del inicio de la preparación de su campaña. En Producción y Trabajo, partido central de JxC, han venido hablando de tener una figura propia en el principal departamento de la provincia. La fuerza política, que preside Orrego, viene trabajando en tándem con Dignidad Ciudadana, en cuyo espacio no rechazan la idea de relegar la candidatura a la Intendencia para mechar postulaciones de concejales. Otra "microsociedad" en suelo capitalino es la de Actuar, con Colombo a la cabeza, y el Pro. Por su parte, el bloquismo disidente apunta a que Enrique Conti, vocal del Tribunal de Cuentas, se calce el traje de candidato, mientras que la UCR analizará si pone o no un aspirante, dependiendo si beneficia o resta a los protagonistas más fuertes y, de ahí, ver su conveniencia.

Líneas en JxC

Marcelo Orrego va encaminado a ser el candidato a Gobernador, mientras que Marcelo Arancibia, del Gen, decidirá si lo hace en los próximos días. En su espacio, en Capital asomaron Diego Seguí y Belén Varela, de Republicanos Unidos.

Hipótesis

Si Susana Laciar decidiese competir y ganase en Capital, tendría que dejar su banca en la Cámara baja. Si eso llegase a ocurrir, su reemplazante sería, por el tema de la paridad de género, la radical Alejandra Leonardo.

El oficialismo va por otro mandato

El intendente Emilio Baistrocchi va por la reelección y viene ejecutando un plan de obras que incluye la repavimentación de avenidas, la reparación de veredas en la zona céntrica, además de un fuerte trabajo en las zonas periféricas. A nivel político, el jefe comunal cuenta con el apoyo de las cuatro Juntas del PJ (Centro, Trinidad, Concepción y Desamparados).

Baistrocchi está enrolado en la línea de Sergio Uñac, quien va por un nuevo mandato como Gobernador. Como rival interno, en el marco de una "subagrupación", de acuerdo a la definición del nuevo Código Electoral, viene trabajando el asesor Letrado, Carlos Lorenzo, quien está tratando de captar voluntades y peronistas disconformes con la gestión capitalina, además de intentar de llegar al electorado independiente.

Por otro lado, la diputada nacional Graciela Caselles lanzó su candidatura en el departamento por el partido bloquismo, luego de que se generara ruido por su trabajo en conjunto con el Frente Renovador de Sergio Massa, que en San Juan encabeza el exintendente Franco Aranda.

Además, ha venido sonando el nombre de Leonardo Gioja, dentro de una línea interna para la candidatura a Gobernador de José Luis Gioja, siempre y cuando este último confirme su postulación.