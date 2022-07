Luego de que la fiscal Yanina Galante pidiera su sobreseimiento en la causa que Gimena Martinazzo le inició por lesiones, el ex diputado nacional del Pro, Eduardo Cáceres, habló con este medio y tiró definiciones sobre su inocencia y la falsa denuncia en su contra (Ver Armado de...). No fue lo único, ya que, al ser consultado si regresará a la política, destacó que "hoy tengo muchos compromisos como abogados con sanjuaninos con problemas de falsas denuncias, que ameritan seguir de esta manera. Más adelante lo analizaremos mejor". Es decir, una puerta abierta. A su vez, referentes de Juntos por el Cambio (JxC), en mayor y menor medida, se mostraron a favor de su vuelta, como Fabián Martín, de Producción y Trabajo; Enzo Cornejo, del macrismo; Horacio Tello, de la UCR, y Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana.

Cáceres fue procesado en diciembre de 2020 por lesiones leves agravadas por el vínculo después de la denuncia que realizó Martinazzo, quien es la vice del Pro. La causa judicial influyó en que no pudiera ir por otra reelección en las legislativas del año pasado. El ex líder del macrismo se corrió de la arena política y en JxC, por lo bajo, reconocían que era lo mejor ante semejante situación. Incluso, la presidenta del partido, Patricia Bullrich, le había dicho a este medio que "es difícil que Cáceres pueda participar con un proceso judicial en marcha". Así, el Pro quedó en el segundo lugar de la lista, mientras que en el primero se ubicó Susana Laciar, quien resultó electa.

En diciembre de 2021, la Sala II de la Cámara Penal confirmó el procesamiento en su contra y le agregó el agravante de que las lesiones se habrían cometido en un marco de violencia de género. En el recorrido judicial, el expediente le llegó a Galante, fiscal Correccional, quien iba a ser la acusadora en el juicio si decidía que la causa pasara a la instancia final. Sin embargo, según trascendió de fuentes judiciales, la agente del Ministerio Público encontró inconsistencias en el relato de la denunciante con las pruebas que había aportado la defensa, por lo que pidió el sobreseimiento de Cáceres dado que no iba a poder sostener una acusación en el debate. Ahora, el juez Carlos Lima debe tomar una definición, aunque, al no haber un planteo de persecución criminal, es casi un hecho que lo desvinculará.

Si bien Cáceres se ha abocado a su trabajo de abogado, en su entorno aseguran que no ha descuidado la política ni los contactos a nivel nacional y que volverá con todo al ruedo. Al ser consultado, prefirió la mesura en sus declaraciones, ante la inminencia del dictamen fiscal.

En cuanto a JxC, Martín destacó que "no va a haber ninguna restricción, ni para Cáceres ni para nadie. Puede participar todo el mundo y podrá ser candidato todo aquel que este habilitado por la ley. Es una cuestión que tiene que resolver él". Por su parte, ante repreguntas de si el ex diputado nacional decide volver, Cornejo resaltó que será "una decisión personal de Eduardo". A su vez, Fernández indicó que, si Cáceres es sobreseído, "deberá ver con el Pro cuál es su nivel de participación". Y Tello, resaltó que "no le podemos prohibir desarrollar la actividad política con un sobreseimiento. Pero será una decisión personal y que deberá afrontar el Pro". Marcelo Orrego no pudo contestar porque dijo que estaba en sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que Gustavo Usín, de Actuar, no contestó los llamados de este medio.

>> DEFINICIONES

Fabián Martín - Vice de Producción y Trabajo

"En nuestro frente están abiertas las puertas para todos. Y todos tienen posibilidades, siempre y cuando estén dentro de lo que la ley requiere en cuanto a las candidaturas. Es una cuestión que debe resolver Cáceres, si quiere participar y si desea ser candidato. Nunca hemos prohibido la participación".

Enzo Cornejo - Presidente del Pro

“La decisión de volver a la política es una decisión personal de Eduardo. Hoy debe estar pensando en llevar tranquilidad a sus afectos y en tratar de dar un corte a esta situación. Desde el Pro, junto a Patricia Bullrich, habíamos tomado una distancia institucional, separando esta cuestión”.

Gustavo Fernández - Presidente de Dignidad Ciudadana

“Si definitivamente no tiene ningún impedimento para participar en política, Cáceres deberá ver, junto con el Pro, cuál es su nivel de participación. En alguna instancia, habrá que ver que nivel de aceptación pública e imagen tiene a la hora de pensar una candidatura, más allá de sus intenciones”.

"Armado de una falsa denuncia"

Cáceres aseguró que "hay ubicaciones de teléfonos y llamadas que acreditan al menos dos personas de la política como protagonistas del armado de una falsa denuncia". Al ser consultado a quiénes se refería, prefirió no revelar los nombres y destacó: "Que lo diga la Justicia. Ya están las pruebas aportadas y producidas". El exlegislador había denunciado a Gimena Martinazzo por falsa denuncia, pero indicó que Fiscalía la incorporó a la causa principal. Por otro lado, Cáceres había señalado que la dirigente Provida Paola Miers, que había jugado en el partido Dignidad Ciudadana, le había enviado un mensaje de Whatsapp en el que le decía que tenía pruebas que podían servirle en el caso de Martinazzo. Miers lo acusó de adulterar los mensajes y Cáceres la denunció por falso testimonio.

Las pruebas de la defensa

Eduardo Cáceres hizo hincapié en las pruebas que existen en la causa que revelan su inocencia. En ese sentido, resaltó que Martinazzo indicó que las lesiones que sufrió se realizaron 48 horas antes de su exposición, pero que “los dos únicos informes médicos señalan que las lesiones datan de 72 horas antes o más. Inclusive, uno de ellos pone una lesión antes y después del hecho que se denunció. Es más, pone una autolesión un día antes de la denuncia. Es decir, entró a mi casa con lesiones”.



Por otro lado, el ex diputado nacional remarcó que “las cámaras de seguridad jugaron un papel importante en demostrar la falsedad de la denuncia”. El ex líder del Pro sanjuanino señaló que la denuncia señala que retuvo a Martinazzo durante la presunta agresión, pero que “a la hora la llevé a la casa e, incluso, regresó conmigo. Ahí hay una contradicción con lo que dijo ella que quería salir y que no podía”.



Fueron algunos de los puntos que resaltó Cáceres para sostener su inocencia. Por eso, hizo hincapié en que “hoy es muy fácil arruinarle la vida a una persona por ser varón a través de falsas denuncias”. Al ser consultado si es un hecho que será sobreseído, dado que falta la decisión del juez, el exdiputado dijo que “sí, debido al dictamen fiscal y a las pruebas que hay. Son contundentes”.



La causa llegó a la fiscal Correccional Yanina Galante, quien debía realizar el requerimiento de elevación de la causa a juicio o pedir el sobreseimiento, dado que el caso se tramitó bajo el viejo sistema penal.



Según expresaron fuentes judiciales, la representante del Ministerio Público analizó el expediente de cero y optó por la segunda alternativa, dado que encontró inconsistencias y contradicciones entre el relato de la denunciante y los elementos probatorios que aportó la defensa de Cáceres, de acuerdo a lo que revelaron las fuentes. El caso se encuentra en la Unidad Conclusiva de Causas, la que se creó para tramitar las causas que quedaron del viejo sistema por la implementación del nuevo sistema acusatorio. El juez de Flagrancia Carlos Lima tiene la palabra final, aunque no cuenta con la acusación fiscal, por lo que es casi un hecho la desvinculación del exlegislador nacional.