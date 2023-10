En las dos o tres últimas semanas antes de la elección de ayer, los principales referentes sanjuaninos de Juntos por el Cambio (JxC) empezaron a pedir el acompañamiento ciudadano en base a la necesidad de que los gobiernos de San Juan y nacional puedan coincidir en colores políticos a partir de las gestiones que vienen. Ese discurso tiene un porqué: más del 80 por ciento de los recursos de la provincia provienen del Gobierno federal y el pedido apuntaba a que la provincia tuviera el mejor vínculo político con quien esté en la Casa Rosada para, obviamente, hacer más sencillas las gestiones políticas.

Pero parece que esa estrategia no cuajó y los votantes terminaron repartiendo votos y bancas: según el escrutinio provisorio y al cierre de esta edición, desde el 10 de diciembre San Juan tendría dos representantes de La Libertad Avanza (LLA) y uno de Unión por la Patria (UxP) en Senadores (ver página 3). El potencial es porque anoche el gobernador y candidato a senador de UxP, Sergio Uñac, dijo que esperarán el escrutinio definitivo para reconocer la derrota, ya que ellos habían obtenido dos lugares en esa categoría, según sus cuentas. En diputados no hay dudas y habrá un representante de LLA, otro de JxC y uno más de UxP. En resumen y a pesar de que el PJ de Uñac tenga razón o no, Marcelo Orrego (JxC) deberá gestionar la provincia ante Nación casi sin legisladores propios en el Congreso y, además, con un presidente de Unión por la Patria (Sergio Massa) o de La Libertad Avanza (Javier Milei), ya que Patricia Bullrich (JxC) no logró superar la instancia de ayer, mientras que sus contrincantes irán a segunda vuelta el 19 de noviembre (ver página 8). Si se compara esta elección con la que consagró a Orrego el 2 de julio, esa fuerza política relegó más de 100.000 sufragios. Si se enfrentan estos números con el resultado de las PASO, el único frente que perdió votos es JxC.

Luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de bajar a Uñac para una tercera candidatura a gobernador, el calendario electoral sanjuanino cambió por completo. Contrario a lo que debió ocurrir, se eligieron cargos municipales y diputados provinciales en un día distinto al que se eligió gobernador. Esa diferencia de fechas ayudó a que se produjeran resultados electorales muy dispares. Por ejemplo, de los dos turnos electorales para cargos provinciales, JxC ganó el de la Gobernación pero perdió el de los cargos municipales. De los dos nacionales (PASO y la general de ayer), JxC perdió las dos. El resultado final es un esquema de poder político muy disperso: el PJ, que ya no será gobierno desde diciembre, controlará la futura Cámara de Diputados con 23 legisladores (19 de Uñac, 2 de José Luis Gioja, 1 del Frente Renovador, y otro de Fabián Gramajo), mientras que el nuevo gobierno arrancará solamente con 12. Si el peronismo logra alinear la interna, y aún con problemas para hacerlo, el nuevo Gobierno tendrá problemas para aprobar cualquier ley, ya que ni siquiera tendrá poder para convocar a sesionar y mucho menos podrá aprobar ni siquiera una ley simple.

Con esos resultados sobre la espalda y la carga adicional de haber apoyado a Horacio Rodríguez Larreta en la interna del Pro, Orrego salió a buscar votos para, al menos, tener legisladores que le ayuden a pelear fondos en Buenos Aires. Con el 95,2 por ciento de las mesas escrutadas hasta anoche, JxC obtuvo 107.837 votos (26,97%) y quedó tercero debajo de UxP, que logró 145.615 sufragios (36,41%), y los 146.377 votos (36,66%) de LLA. En diputados a JxC le fue un poquito mejor: 107.908 sufragios (27,05%), frente a los 145.188 (36,39%) de UxP y los 145.782 apoyos (36,54%) de LLA. En JxC perdieron mucho espacio comparando esta elección con la de la categoría a gobernador. En aquel turno electoral, obtuvieron 223.642 sufragios, lo que implica una pérdida de 115.805 voluntades. Si se compara con las PASO, la cuenta tampoco es favorable: 13.731 menos. Por su parte, UxP ganó 13.777 y LLA 14.753.

Si se habla del dominio de los municipios, el panorama para JxC es peor aún: el PJ domina 14 intendencias y una (Chimbas) quedó para la gramajista Daniela Rodríguez que, se supone, terminará jugando para el PJ orgánico, si es que logran alinearse. La elección de ayer también arrojó resultados que merecen lectura en los departamentos, ya que JxC solamente pudo vencer en Capital y Santa Lucía (ver Infografía).

Presidenciables

En San Juan la carrera a la Presidencia puso a Javier Milei con el 35,10 por ciento de los votos en primer lugar; mientras que Sergio Massa fue segundo con 33,23 por ciento; y Patricia Bullrich terminó tercera con el 23,22 por ciento de los sufragios.