Una vez que ingrese al Congreso, las diputadas nacionales de Juntos por el Cambio (JxC), Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno, votarán a favor de la restitución del Impuesto a las Ganancias, en sintonía con lo que ha manifestado el gobernador Marcelo Orrego y líder local del espacio. A su vez, el diputado José Peluc y el senador Bruno Olivera, de La Libertad Avanza (LLA), también acompañarán el proyecto, aunque en línea con la decisión que tome el presidente Javier Milei, el que planteó, según trascendió, que su reposición será temporaria. En cambio, tres de los cinco legisladores del PJ se mostraron, en mayor o menor medida, más cerca de su rechazo, inclinados por otro tipo de compensación. Además de ese tema puntual, Orrego le planteó a Milei su preocupación por la obra pública y las retenciones del 8 por ciento a la vitivinicultura.

El balance local surgió luego de la cumbre que mantuvo ayer el presidente con los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. Un tema central fue el Impuesto a las Ganancias, en el que se eliminó la llamada cuarta categoría, en la que tributaban unos 800 mil trabajadores, por lo que sólo lo pagan aquellos que ganen por arriba de 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). El impulso a la ley se la dio el exministro de Economía y excandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. El punto es que la recaudación de ese tributo se coparticipa (distribuye) en las provincias, por lo que, al excluir trabajadores, ingresan menos recursos. Orrego sigue cuestionando la medida, a la que calificó de "electoralista" y que, para la provincia, significa resignar 63 mil millones de pesos el año que viene.

Por eso, señaló en un comunicado que le planteó al Presidente el impacto que tuvo la modificación de Ganancias en las arcas provinciales a partir de la caída de la coparticipación, lo que ya se reflejó en la recaudación de noviembre. Además, dijo que va a analizar "en detalle" el paquete de medidas que anunciará Milei para "estudiar el impacto que podría tener para San Juan. Desde mi lugar, ratifico mi compromiso de esfuerzo conjunto para que al país le vaya bien y, sobre todo, defender a San Juan".

En cuanto a Ganancias, Picón destacó que "entendemos que está bien que vuelva este impuesto, el cual será temporario. Todo lo que sea para que a la provincia le entren más recursos, bienvenido sea, porque se destinarán a los que menos tienen. El impuesto se aplica a los que más ingresos poseen y, dentro de ellos, hay muchos que lo votaron a Milei y la mayoría sabía que se venía un ajuste". La diputada nacional indicó que su colega Moreno comparte la postura.

Por su parte, Peluc manifestó que con el senador Olivera van a apoyar el proyecto. Si bien aclaró que "no estamos de acuerdo en tener más impuestos porque no es lo que queremos", explicó que "esto pasa porque la situación lo obliga. A diferencia de otros gobiernos, no me cabe ninguna duda que va a ser temporario porque Milei viene cumpliendo sus promesas y la propuesta de esta gestión, a futuro, es bajar tributos".

El senador Sergio Uñac, presidente del PJ, señaló que "fue un gran logro la eliminación de este impuesto, que disminuía el salario de los trabajadores. Restituirlo es volver a afectar los derechos de los trabajadores. Considero que se deben buscar otras herramientas compensatorias para las provincias". El exgobernador y sus entonces pares justicialistas acompañaron la medida de Massa en el marco de su campaña, junto a los referentes de la CGT. Incluso, ocho actuales mandatarios peronistas se opusieron a la reposición de Ganancias y se mostraron a favor de que se coparticipe el impuesto al cheque. Un planteo que no encontraría eco en el Ejecutivo nacional, según trascendió.

Así, hubo legisladores que acompañaron la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, como Walberto Allende y Fabiola Aubone. Sobre su restitución, ambos evitaron opinar sobre un proyecto que no está presentado y del que no tienen detalles, pero se mostraron proclives a la postura de otra compensación para las provincias, como la coparticipación del impuesto al cheque, a tono con los gobernadores peronistas.

Caída

En noviembre, la recaudación tuvo una caída de 43 puntos frente a la inflación interanual. El exsecretario de Hacienda, Gerardo Torrent, había reconocido que parte de la baja fue por la modificación en Ganancias.

Pérdida

Tanto el gobernador Marcelo Orrego como su equipo señalaron que, debido a la modificación de Ganancias, San Juan perdería unos 63 mil millones de pesos en 2024, a valores actuales.