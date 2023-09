En 2017, Miguel Ángel Saromé pudo acceder al fin a un crédito hipotecario para tener una casa y se la entregaron ese mismo año, aunque el destino quiso que la disfrutara muy poco tiempo. A mediados de 2019, repentinamente falleció. A partir de ahí, para su familia fue todo sufrimiento. No solamente por la pérdida, sino porque el seguro de vida del Banco Hipotecario no quería hacerse cargo de la cancelación del préstamo tal cual lo establece el contrato firmado. Luego de un largo litigio, la Justicia Civil sanjuanina le dio la razón a su esposa y condenó a la entidad financiera a hacerse cargo de una cifra varias veces millonaria.

"Para mí no es común esto de un juicio, muchas veces pensé que iba a perder mi casa, la casa que tanto soñamos con el 'Negro'". La frase es de Estela García, la viuda de Miguel Ángel, quien se conmueve hasta las lágrimas cada vez que habla de él.

Saromé era retirado del Ejército y con ahorros de años, entró a la operatoria Procrear del Estado Nacional por un departamento en el Barrio La Superiora. Pagó a término las primeras 16 cuotas, hasta que en mayo de 2019 perdió la vida en Buenos Aires, adonde había viajado para acompañar al más chico de sus tres hijos a un acto en dependencias de El Palomar. Miguel Ángel emprendió viaje para entregarle un sable militar a Maciel, que había decidido seguir sus pasos en el Ejército Argentino. Saromé murió en la madrugada del 26 de mayo en el comedor del departamento donde se alojaba y según consta en el certificado de defunción, la causa fue infarto.

El contrato que Miguel Ángel había firmado con el Banco Hipotecario incluía un seguro de vida y establecía que en caso de su muerte, el crédito quedaba cancelado en forma inmediata. La respuesta no fue la esperada y luego de que la intervención de Defensa al Consumidor no surtiera efecto, a Estela no le quedó otra que ir a la Justicia. El Banco Hipotecario aducía que el pedido de la mujer era inviable si no presentaba la historia clínica de Miguel Ángel. Ella explicó que los últimos antecedentes médicos que tenía de su esposo eran de 2015, pero en el expediente consta que en la entidad financiera insistieron con un informe detallado de la salud del hombre como requisito excluyente y no avanzaron con la liquidación del préstamo.

El seguro contratado era BH Vida SA, propiedad del mismo Banco Hipotecario, y como se negaba a hacerse cargo de la deuda, Estela demandó a la entidad financiera para que cumpliera con la cláusula 2.7 del contrato. La misma que fija que debe responder si el adjudicatario pierde la vida.

Paralelamente, contó el abogado de la familia Saromé, Gustavo Martín, uno de los hijos del matrimonio empezó a recibir mensajes que exigían el pago de las cuotas pendientes. La devolución del préstamo estaba pactada en 240 meses y faltaban cancelar 224. El juez Civil N° 8, Walter Otiñano, falló en junio de 2022 a favor de Estela y sus hijos tras analizar los argumentos de ambas partes. Condenó al Banco Hipotecario a cumplir con la cláusula del seguro de vida y le impuso abonarle a la mujer una suma de $100 mil por daño punitivo. No obstante, la entidad apeló la sentencia.

En junio de este año, con la firma de los magistrados Elena De la Torre y Roberto Pagés, la Sala II de la Cámara Civil ratificó el fallo de primera instancia. Con sentencia firme, BH Vida se tiene que hacer cargo de las 224 cuotas restantes e instrumentar medidas para que los Saromé pueden escriturar a su nombre. Según Martín, cada pago mensual asciende en estos momentos a $40 mil o $50 mil, por lo que el saldo del crédito está entre $8,9 y $11,2 millones.

"Todavía no festejé, fue mucho tiempo de incertidumbres aunque el abogado me decía que no correspondía, yo muchas veces le dije al banco que iba a pagar lo que sea con tal de terminar con esto", contó Estela en el comedor de su departamento. Con la foto del "Negro" a su lado y visiblemente emocionada, aseguró que todavía no puede creer cuando desde el Hipotecario la chicanearon y le dieron a entender que se quería aprovechar de la situación y que su reclamo se parecía a la actuación de una comediante.

>> ENTREVISTA: Gustavo Martín/Abogado

"Se exponen a una denuncia"

-¿Cómo sigue todo ahora?

-El saldo lo debe cubrir el seguro y el Banco Hipotecario debe generar las condiciones para que la familia Saromé, después de todo lo que vivió en este tiempo, pueda escriturar.

-¿Qué pasa si el Banco Hipotecario no hace lo de la escritura?

-Se expone a una denuncia por incumplimiento de una orden judicial.

-¿Confía en que la entidad lo hará?

-Hemos hablado con ellos y nos han dicho que lo van a hacer, que se están encargando del tema.