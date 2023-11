La Justicia Electoral de Buenos Airesle había advertido ayer a La Libertad Avanza de que no había entregado la cantidad de boletas previstas para que se coloquen en las urnas. Y que esto había pasado en otras jurisdicciones del país. Pero el espacio libertario, lejos de cambiar la postura, resolvió no hacer caso y no aportar más boletas con la idea que sean sus fiscales los que el domingo 19 de noviembre las tengan en sus manos para reponerlas en el cuarto oscuro.

Y en San Juan será exactamente lo mismo. "Nosotros, sin habernos puesto de acuerdo (con la cúpula de LLA), hemos pensado igual, porque las boletas al final no terminan apareciendo el día de la elección. Entonces hemos puesto el mínimo requerido por la Justicia, hemos cumplido en tiempo y forma en San Juan con el Correo y la Justicia, y los demás los van a estar teniendo los fiscales", explicó al programa Demasiada información José Peluc, diputado nacional electo y máximo referente de este espacio.

Y agregó "aquí se entregó el mínimo de lo solicitado que es 50 por cada urna. Podíamos entregar hasta 200, nos habían dicho".

SOBRE EL DEBATE

Peluc hizo un breve análisis de lo que le pareció el debate de anoche. "A mí me hubiera gustado que en realidad el debate sea con más contenido de la agenda de la gente, que no tenga tantas preguntas de YouTube o de Google, cuando lo que tenemos que hacer es decirle a la gente cómo vamos a solucionarle la situación a ellos, ¿no? De lo que tenemos que tener".

El dirigente local hizo una observación sobre la postura de Milei en la primera parte del debate donde Massa ocupó la centralidad de la escena, "Javier debería haber salido de esa encerrona y hablar también sobre qué Argentina es la que quiere, que él lo explica muy bien.