Ayer surgió un alivio para un par de industrias y un total de 569 trabajadores que están en delicada situación laboral. Tras una reunión que mantuvo el gobernador Sergio Uñac con el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, se habilitó una ampliación de la ayuda nacional para la autopartista Itec (ex Delphi), en tanto que otra industria sanjuanina -la fábrica de carburo Electrometalúrgica Andina- obtuvo el Repro Express, otro de los planes diseñados para sostener el empleo en empresas en crisis. Si bien Triaca no confirmó el monto para Ema, se estima que al tratarse de un Repro Express consistirá en una suma de 3.000 pesos por mes durante tres meses, con opción a renovación por otros tres.



Los 369 trabajadores de Itec, que ya recibían el Repro Express, ahora pasarán a cobrar el Seguro de Desempleo Ampliado, un programa que otorga 8.860 pesos por empleado.



En ambos casos, las empresas tienen que mantener la planta de personal y se da por caído el beneficio en la medida que echen a algún trabajador. La Nación les depositará el subsidio directamente a las cuentas bancarias de los empleados.



""Se trata de ayudas que no son la solución de fondo, pero alivian la situación de los trabajadores", dijo el gobernador Sergio Uñac, quien agradeció al titular de la cartera laboral el beneficio concedido a las industrias sanjuaninas.



Los trabajadores de Itec habían cobraron un solo mes del Repro Express -el de septiembre- y en estos días les liquidarán el importe correspondiente a octubre. Pero de acuerdo a lo surgido ayer, se estima que en noviembre dejarán de cobrar ese monto y pasarán a otro programa nacional que otorga más plata. Se trata del Seguro de Desempleo Ampliado, que otorga 8.860 pesos a cada trabajador, por un lapso que puede extenderse entre 6 y 9 meses. Resta definir qué plazo se les otorgará a los empleados sanjuaninos.



Lo que hay que destacar es que a la ayuda nacional de 8.860 pesos se le sumarán 1.200 pesos que concede el Gobierno provincial a través de su programa de ayuda REPIP, con lo cual los trabajadores de la autopartista tienen garantizado un aporte oficial de 10.060 pesos.



El gobernador hizo gestiones para que los trabajadores sean incluidos en ese programa nacional que es de mayor dinero para el trabajador y ayer la cartera laboral le confirmó el otorgamiento. El funcionario nacional además le prometió el desembolso del Repro Express a los trabajadores de la Electrometalúrgica Andina (Ema), una plantilla de 250 empleados que pasarán a cobrar 3.000 pesos más al sueldo, suma que llega para cubrir una diferencia salarial que la fábrica de carburo, por estar en crisis, no puede asegurar. Estos empleados reclaman que se les pague el aumento paritario acordado en mayo, y al haber sido informados que dicho incremento no se hará efectivo, estuvieron realizando medidas de fuerza en los últimos días.



Por su lado, la autopartista Itec ayer recibió un desembolso de parte de Fiat, en carácter de indemnización, por haber roto el contrato de compra de autopartes. Como ese dinero entra en una empresa que está en proceso concursal fue dirigida directamente al pago de salarios y de obra social de los trabajadores. Estos van a tener a partir de hoy todos los salarios adeudados depositados en sus cuentas, desde julio hasta septiembre inclusive, según informó el gobierno.

Con Peugeot Gestiones oficiales

El gobierno provincial prometio seguir acompañando a cada uno de los empleados de Itec, fábrica que hoy está parada. Sigue haciendo gestiones para reanudar tareas con Peugeot.