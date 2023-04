A casi un mes de que en San Juan se vote y en medio de una agitada campaña electoral, hay una vía que corre paralela y fogonea la oposición: buscar la impugnación de la candidatura de Sergio Uñac.

La “cancha” donde se juega este partido es la Corte Suprema de Justicia donde el frente Unidos por San Juan, con más de una presentación, decidió encarar.

Y este jueves por la tarde se conoció el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, quien le sugiere al máximo tribunal no intervenir en el caso, aunque se sabe que no es vinculante y es la Corte la que debe decidir si avanza o no con el análisis de la candidatura de Uñac.

En este sentido, hasta el momento el único de Unidos por San Juan que se expresó fue el presidente de la UCR y socio del orreguismo, Eduardo Castro.

Para el dirigente radical, “es una sorpresa positiva la brevedad de tiempo en la que el procurador se ha pronunciado, tengamos en cuenta que le llegó el miércoles de la semana pasada”.

Y agregó, “es muy bueno porque dice que el caso de San Juan es similar al de La Rioja, Santiago del Estero y Río Negro en los que finalmente la Corte ha tenido sentencia a favor de la impugnación”.

Además, Castro salió al cruce del uñaquismo que habla de que con esto el procurador “avala” la candidatura, “lo que dice es que cree que la Corte no tiene competencia”.