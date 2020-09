Desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) apuntan a un incremento en el presupuesto para 2021 de un 78 por ciento respecto de lo que recibió en 2019. Sucede que para este período se prorrogó el esquema de gastos y recursos del año pasado, aunque en el medio se dieron aumentos de sueldos que sí se contemplaron. Así, la casa de altos estudios prevé fondos por 6.042 millones de pesos frente a los 3.390 millones que recibió el año pasado. Históricamente, el 95 por ciento van destinado al pago de salarios, mientras que el resto va a gastos de funcionamiento.

El rector Oscar Nasisi había explicado que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había elevado la propuesta presupuestaria de todas las universidades a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, desde donde saldrá el número final.

Así, se previó fondos para todas las casas de altos estudios del país por un total de 217.323 millones de pesos, de los cuales, el 2,78 por ciento le corresponden a la UNSJ.

Por otro lado, el secretario Administrativo Financiero, Pablo Padín, explicó que durante este año se mantuvieron los recursos que habían llegado en 2019, salvo las partidas correspondientes a las grillas salariales, las cuales se incrementaron y están garantizadas por Nación. En el caso de los gastos de funcionamiento, el funcionario indicó que se reforzaron con fondos ahorrados por parte de la UNSJ y que habrá desembolsos específicos "para atender las necesidades actuales de conectividad y sanitarias por la pandemia del Covid-19".

Un punto que trajo alivio a la casa de altos estudios local en el transcurso de este año es que la administración del Gobierno nacional no demoró el envío de las transferencias, algo que sí ocurrió durante 2019. Según indicó Padín, durante el año pasado, hubo atraso en las partidas de hasta seis meses, lo que derivó en que la UNSJ hiciera las previsiones correspondientes para no tener inconvenientes con los pagos de los servicios. "Ahora, prácticamente no hay demoras y los envíos están al día", indicó el secretario Administrativo Financiero.

Desde el punto de vista económico y por la magnitud de los números, el presupuesto de la UNSJ es el segundo en importancia en la provincia, sólo por detrás del Poder Ejecutivo.