"Tengo la posibilidad de ser candidato a gobernador", destacó ayer el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, en el programa Demasiada Información de Radio Sarmiento. La definición, en primer lugar, causó sorpresa en Juntos por el Cambio (JxC), debido a que sus integrantes no querían hablar, por el momento, de postulaciones de cara a 2023. Por otro lado, cosechó respaldos, aunque hubo un reparo: el de Enzo Cornejo, del Pro, quien si bien reconoció la "talla de conductor" del rivadaviense, dejó en claro que "el líder natural" de la coalición opositora y quien tiene "todos los pergaminos (...) para tener la posibilidad de ser el próximo gobernador" es Marcelo Orrego. Más allá del presidente del macrismo local, su opinión puede ser un reflejo de la mirada a nivel nacional del Pro, que si consolida a una de sus figuras para la Presidencia, puede bajar recursos a San Juan para potenciar a la ficha más competitiva.

Martín va por su segundo mandato en Rivadavia con buenos niveles de aceptación y en 2023 no puede repetir, por lo que debe ir diagramando su futuro. "Por primera vez, Producción y Trabajo tiene dos candidatos competitivos y tenemos la obligación de presentar lo mejor que tenemos", resaltó en la emisora radial. La referencia al otro postulante fue a Orrego, de quien es socio y acompaña como vicepresidente en el partido Producción y Trabajo. Tras las declaraciones, el exintendente de Santa Lucía y diputado nacional remarcó que el rivadaviense "es un dirigente con gran perspectiva de futuro" y que "me gusta que sean muchos los que tengan aspiraciones porque eso demuestra que tenemos dirigentes dentro de nuestro frente". Por su parte, el legislador provincial de Actuar, Gustavo Usín, indicó que, "si bien hablar de candidaturas es posiblemente medio apresurado, ante la posibilidad, Martín es uno de los candidatos competitivos del frente". Además, remarcó que "si reúne los consensos necesarios y termina siendo el candidato, orgullosamente lo vamos a acompañar". Horacio Tello, de la UCR, habló a título personal y no partidario e hizo hincapié en que el intendente de Rivadavia "tendría que ser candidato a Gobernador, lo que, obviamente, se tendría que consensuar". Cornejo también expresó que aún "no hemos hablado de candidaturas" en la sociedad opositora, pero que respeta la opinión de Martín, sobre el que valoró su gestión municipal. No obstante, puso sus fichas en Orrego, sobre el que dijo que "va a tener todas las chances de ser el próximo gobernador", debido a que es "un gran gestor" y "por el diálogo, el consenso, el trabajo en equipo y la armonía que gira en Juntos por el Cambio".

El año que viene se pondrán en juego los cargos provinciales, desde el de gobernador y vice, pasando por los de intendentes y diputados hasta los de concejales. Si llegasen a avanzar las postulaciones de Orrego y Martín, en el frente son cautos a la hora de definir cómo se decidirá al candidato, teniendo en cuenta que indicaron que no está presentada la reforma a la ley de partidos políticos (ver página 2). No obstante, todos señalaron que en la alianza opositora ha venido reinando el consenso. De hecho, hay varios en JxC que vienen soñando con una dupla Orrego-Martín en la disputa por el máximo sillón provincial.

Y el año electoral que viene tiene el condimento extra de que se eligen los cargos nacionales de diputados y senadores. La oposición viene cosechando un lugar de cada puesto, lo que abre expectativas, teniendo en cuenta que Orrego renueva su banca, al igual que el senador Roberto Basualdo, los dos de Producción y Trabajo.

Exponentes partidarios

MARCELO ORREGO - Producción y Trabajo

"Fabián Martín es un hombre muy importante de nuestro frente y es una persona a la que le tengo mucho aprecio. No está en mi ánimo hablar de candidaturas ni de definiciones políticas. Eso se va a dar con el tiempo".

GUSTAVO USÍN - Actuar

"Me sorprendió que, con tanto tiempo de antelación, sin las reglas de juego claras, se manifieste de esa manera. Por supuesto, está en todo su derecho y si reúne los consensos necesarios, orgullosamente lo vamos a acompañar".

ENZO CORNEJO - Pro

"Es importante que JxC tenga varios referentes que podamos posicionar como posibles candidatos a gobernador. Con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta hemos hablado de fortalecer JxC, sin distinción de colores políticos".

HORACIO TELLO - UCR

"Fabián Martín es un dirigente muy prolijo, tiene un perfil muy serio y dirige una Intendencia que no es fácil. Me parece bien que quiera ser candidato y debe serlo desde mi opinión personal, aunque se debe consensuar en el frente".