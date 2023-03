Luego de que Carlos Gómez, líder de la Agrupación Virgen de Fátima, confirmara que jugará en la elección del 14 de mayo como candidato a intendente de Chimbas bajo la línea del gobernador Sergio Uñac en el frente San Juan por Todos (SJxT), hubo silencio por parte del actual jefe comunal, Fabián Gramajo, y de la postulante a su sucesión, su esposa, la concejala y vice primera del PJ, Daniela Rodríguez. El dirigente social salió con todo en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, dado que resaltó que "yo no me hubiera sacado una foto con Fabián Martín, no es la mejor foto. Estamos en proyectos opuestos, no son los tiempos ni los modos". La referencia fue a la imagen de Gramajo con el intendente de Rivadavia, uno de los referentes de la principal alianza opositora, durante el festejo del carnaval chimbero. Así, se movió el avispero en la interna en el departamento.

Gómez está al frente de la Agrupación Virgen de Fátima, que supo manejar un caudal importante de planes sociales, aunque fue relegando peso con las modificaciones que se fueron dando a nivel nacional desde el macrismo a la fecha en lo que tiene que ver con el manejo de las organizaciones sociales. De hecho, fuentes oficiales explicaron que la agrupación es, por ejemplo, unidad administradora del Potenciar Trabajo, en la que valida la presencialidad en la contraprestación de trabajo de los beneficiarios y no puede gestionar fondos como una unidad de gestión, cosa que sí pueden hacer movimientos sociales nacionales.

Bajo el nuevo esquema de votación, el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD), el cual es igual a Lemas, la participación del referente social, en principio, apunta a sumar votos, ya que el mecanismo permite la acumulación de los sufragios de los candidatos de un mismo frente a favor del que salió primero, lo que le sirve para competir con el rival de otra coalición, que puede usar la misma herramienta de tributación.

¿Gómez es un fuerte rival contra el tándem Gramajo-Rodríguez? En principio, arranca desde atrás ante las dos gestiones del intendente que han sido valoradas en votos por los chimberos. En 2015, el líder de Virgen de Fátima apoyó la candidatura de Carlos Mañé en la interna peronista contra, precisamente, Gramajo. Este último ganó en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con cerca del 35 por ciento, aventajó a Mañé por cinco puntos, pasó a la general y se quedó con el sillón municipal. En 2019, el dirigente social acompañó al jefe departamental, quien obtuvo un triunfo del 76 por ciento.

¿El referente de la agrupación puede restarle votos a Rodríguez? Eso es más probable, aunque se verá si sucede y en qué medida. Por su trabajo social, el caudal de Gómez puede concentrarse en sectores humildes. Como contraposición, ese rol o su figura puede generar algún rechazo en otro tipo de electorado. Si reduce el caudal de la concejala, el que se puede ver beneficiado es el diputado bloquista Andrés Chanampa, quien también compite por la Intendencia. El legislador se limitó a opinar que le parece bien la participación de Gómez, en el marco del nuevo sistema electoral, pero que está abocado a su proyecto político en el departamento.

Por su parte, Gramajo no puede repetir porque va por su segundo mandato, por lo que entra en la lógica que indica que el intendente que no puede ser reelecto tiene asegurada la candidatura de diputado departamental. El chimbero tiene pretensiones de construir un proyecto provincial y cómo juegue en esta elección puede ser clave. En SJxT está la línea interna de José Luis Gioja, que va como candidato a Gobernador, que tiene un grupo de postulantes, al igual que la oposición (Ver abajo).

El giojismo y UxSJ

El diputado nacional José Luis Gioja va por la Gobernación a través de la subagrupación San Juan Vuelve dentro del frente SJxT. En Chimbas, lleva como candidatos a intendente a la exdiputada Daiana Luna, el abogado Federico Caroprese y a Carlos Mercado. Además, el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) llevará sus postulantes bajo la línea del exgobernador. Los aspirantes son Melisa Llanos y Javier Alamino, indicaron desde el espacio.

Por el lado de Unidos por San Juan (UxSJ), ex Juntos por el Cambio, los candidatos que van por la subagrupación "Cambia San Juan", que encabeza Marcelo Orrego, son el exfuncionario provincial Carlos Mañé, el exsecretario en la gestión de Fabián Gramajo, Mario Torrejón, y el excandidato a intendente en dos oportunidades, Mauricio Camacho, referente del Pro chimbero. Además, estarán los postulantes de otras líneas internas de UxSJ, como la de Marcelo Arancibia.

>> DATOS

Electores

De acuerdo a los datos del padrón provisorio, Chimbas tendrá para el comicio del 14 de mayo 72.907 electores, lo que ubica sólo debajo de Rawson, Capital y Rivadavia.

Importancia

Por la cantidad de electores, es uno departamento clave, en el que el frente oficialista apunta a obtener una buena ventaja que repercuta a nivel provincial, junto con Rawson.