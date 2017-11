El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, redactó otra carta desde la cárcel de Marcos Paz en la que califica de "ortiva" al presidente del Justicialismo, José Luis Gioja, por no haber bajado al recinto a votar en contra de su desafuero y asegurá que le haría un favor si lo echa del partido porque le "da asco" compartir el mismo espacio con el ex kirchnerista Diego Bossio.

Aquí el texto completo:

De la BANELCO y otras YERBAS

¿Se acuerdan de la Banelco? ¿Recuerdan los titulares de diarios? La renuncia de un vicepresidente; días y diría meses enteros en la portada de todos los medios; el pobre senador Cantarero (chivo expiatorio), claramente parecía, y de hecho así lo fue, "expiador", valga la redundancia, de un colectivo todavía no aclarado ni identificado. Más allá de sus responsabilidades, fue el único expuesto, porque le sacaron a medias palabras –siendo ingenuamente bien pensado- información que de alguna manera con su crudeza habitual había expuesto Hugo Moyano en los días previos.

Como se trataba de una REFORMA LABORAL comprada, todo finalmente se ocultó, tanto el hecho como principalmente sus autores (pero la operación mediática, comenzada por La Nación y obviamente seguida por Clarín, continuó luego con el objetivo de voltear a De la Rúa, quien a su vez colaboró inmensamente con su propia torpeza y el derrumbe estrepitoso de la ALIANZA que lo había llevado al poder). La investigación fue muy pobre, diría que la indagadora más aguda fue la notera de La Nación –no recuerdo su apellido- que luego dejé de ver en las páginas principales del diario.

No sé en qué etapa concluyó o se cajoneó la investigación judicial, habiendo inclusive aparecido el hombre que llevó el dinero con el que se pagaron los sobornos de esa ignominiosa reforma laboral.

Sería bueno, en estos tiempos de euforia republicana y búsqueda de la transparencia y la verdad, que la causa se reabra porque todos sabemos lo que pasó; lo que nunca se supo a través de las conclusiones de la justicia, hablando mal y pronto, es quiénes y cuánto se llevaron.

Ningún camarista habló de "trama corrupta" ni en ese momento ni después. Una trama corrupta que -vaya si la hubo-, ni de sus coordinadores, ni de desaforar y detener inmediatamente a un senador, en fin, esos lapsus que existen en nuestras instituciones, intromisiones de un poder en otro, la necesidad de aniquilar políticamente a alguien y ahí -con perdón de la expresión- (porque jamás uso malas palabras en mis expresiones públicas), nos LAVAMOS EL CULO TODOS. Eso pasó con CANTARERO en aquel entonces. Hoy habemos otros y otras aniquilados y aniquiladas o en trámite de serlo.

¿Se acuerdan ustedes quién era el presidente del bloque de senadores peronistas en aquel momento? Es quien hoy en día cumple un altísimo cargo en mi partido: EL JUSTICIALISMO (del que soy afiliado desde hace 50 años y del que jamás renegué, más allá de mi participación en las distintas alianzas electorales).

Es quien se ha encargado de guardar un "prudente" silencio tanto en cuanto a mi ilegal detención e inconstitucional situación procesal como en la de otros compañeros también afiliados o militantes del campo popular que están siendo tenazmente perseguidos, en una grosera fractura del Estado de Derecho en la argentina, por esta conjura MEDIATICA- POLITICA-JUDICIAL de la que evidentemente estamos siendo objeto en estos tiempos que corren.

Muy religioso el hombre, tal vez no haya escuchado esa canción que hacía referencia a los curas del TERCER MUNDO victimas del PLAN CÓNDOR en la década del ´70 (tal vez allí también hicieron la vista gorda olvidando que un compañero siempre es un compañero, si no se coincide ideológicamente se lo confronta, pero nunca se lo entrega). Decía la canción:

"Qué dirá el Santo Padre,

Que vive en Roma,

Que le están degollando a sus palomas"

El hombre en cuestión es hoy es Diputado Nacional, o sea, si dudaba respecto de la integridad de nuestra gestión; si hubiera tenido interés en investigar la llamada "CORRUPCION EN LA OBRA PUBLICA KIRCHNERISTA" habría colaborado en impulsar el proyecto del Diputado GRANA, reclamado por la ex Presidente para auditar la totalidad de la Obra Pública de la última década ,inclusive la realizada , descentralizadamente en su provincia. Es decir, la revisión integral en las tres jurisdicciones de la administración estatal: NACIÓN, PROVINCIA Y MUNICIPIOS. Y obviamente las Empresas, pero no una o dos: todas.

Pero, como estoy viendo, y dado el momento del año en que estamos será imposible tratarlo; seguramente perderá estado parlamentario y además las prioridades del Ejecutivo Nacional serán otras: el presupuesto y las distintas reformas institucionales que plantea. Entre ellas como número uno una nueva Reforma Laboral, que, con el pretexto de la competitividad se buscará inevitablemente conculcar derechos y conquistas de los trabajadores a saber: "LEY MUCCI" ; "LEY ERMAN GONZÁLEZ"; " LA BANELCO " y ahora la del PRO o ALIANZA CAMBIEMOS. A mí me gusta más llamarla así porque políticamente queda todo más explicitado.

Espero que en esta oportunidad mi partido esté por encima del escándalo de LA BANELCO y, poniéndose a la altura de las circunstancias, repudie con firmeza y un poco más dignamente que en los últimos tiempos esta reforma.

Quiero decirle también que como tengo las cosas claras y quiero que se aclare todo en relación a los 107.000 millones de U$S ejecutados como inversión pública durante mi gestión, dentro de las atribuciones que me confería la ley de Ministerios, y se aclare definitivamente en su UNIVERSO JURISDICCIONAL (Nación, Provincias, Municipios) y también EMPRESARIO, ya que más de 1.200 empresas participaron en estos 12 años, pero no solo ellos , sino también en todas las aéreas de control parlamentario, la AGN y por su puesto los actores y protagonistas locales de cada jurisdicción, todos los gobernadores, intendentes, empresarios y funcionarios involucrados que participaron de PLAN DE OBRAS más importante de la Historia Argentina, obviamente incluido Ud., que gobernó una de las Provincias más favorecidas por dicho PLAN y con mayor cantidad de Obras ejecutadas en forma descentralizada.

Es por ello que daré precisas instrucciones a mis abogados para que procedan inmediatamente con las presentaciones ante la Justicia federal.

Quiero decirle que lo que negoció esta vez con el oficialismo (porque hubo otras negociaciones) , es decir no bajar al recinto en los términos de "QUE RENUNCIE O NO BAJAN" que Ud. llevó a la cúpula del FPV y lo que les dijo en relación a Ud., y a un grupo de diputados " NO BAJEN O VOTAMOS EN CONTRA" y de esa manera tendremos un papelón mayor, en el marco y contexto explicado en mi artículo anterior "LA MANO EN EL FUEGO", resultó un combo perfecto, que determinó finalmente la masiva abstención del bloque, haciendo primar el ECCE HOMO. Lo demás es cuestión de usar la imaginación. Úsenla, créanme que libera y aclara en definitiva QUÉ se negoció. Y la historia lo dirá y no tengan duda que hablara tarde o temprano porque no es muda ni ciega (como debería ser la justicia) y todas las miserias, entregas y traiciones quedaran expuestas. La incógnita es cómo se saldarán, porque todo se salda finalmente.

La necesidad de la rapidez del oficialismo estaba referida a tener una foto mía esposado, con casquito y chaleco, como es de rigor efectista para el PRIME TIME TELEVISIVO. Por eso necesitaban tramite exprés, tan exprés que la Gendarmería, es decir la ministra Bullrich, me fue a buscar a mi casa, antes de la votación, es decir cuando todavía tenía fueros. Todo coordinado con la producción televisiva.

Si en vez de abstenerse se hubiera bajado al recinto a discutir, no hubieran cumplido con la programación de Clarín, La Nación y compañía, ya que avanzada la noche hubieran perdido RATING. Hasta quizás se comían un par de tapas por tamaña insubordinación.

¿Sabe qué compañero? Es de ORTIVA, muy feo y contrario a las más caras tradiciones del Peronismo lo que acabo de redactar.

Decía PERÓN que en el ´55 había pedido a los compañeros que estuvieran "atentos y vigilantes", pero que lamentablemente algunos estuvieron más "vigilantes que atentos". No repitamos viejos errores. El silencio le hace muy mal al partido. Hablen, opinen, critiquen, eso sí, no condenen. Para eso están los jueces, no Ud. Le advierto que, así como no renuncié a mi banca a pesar de las presiones objetivas y subjetivas, tampoco lo haré al Partido.

Estoy parido políticamente por la matriz de NÉSTOR CARLOS KIRCHNER. No renuncio a nada porque estoy convencido de todo lo que hago y soy absolutamente inocente de todo lo que se me imputa, tan convencido como Kirchner cuando entró a la Casa Rosada el 25 de mayo del 2003.

Le aclaro que sería un honor para mí que me haga expulsar del partido si piensa que soy un corrupto. Hágalo, no se abstenga de vuelta. ¿Sabe qué? Me haría un favor. Me da asco compartir con Bossio el mismo espacio.

Además, quiero decirle que se nota mucho que Ud. se haya abstenido y todos o la mayoría de los diputados que dependen de Ud. hayan votado en mi contra. Seguro que va a decir que los mandó el actual Gobernador, en esa supuesta interna en la que no cree nadie. Por eso es todo muy obvio, muy expuesto y muy deshonroso.

También dígale a los compañeros que votaron en mi contra que no votaron simplemente mi desafuero. Que lean bien el Oficio del Juez Rodríguez que dice claramente desafuero e inmediata detención, así es que, en virtud de mi presentación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, no sólo desaforaron a un diputado, sino que avalaron la detención de un ciudadano argentino sin condena ni juicio previo, sin imputación de delito. Hasta un alumno de primer año de Derecho habría advertido, con solo leer como hubiera correspondido el expediente, que había falta de acción y que el mismo juez lo expreso antes del pedido de detención, ordenado por la Cámara federal en un fallo vergonzoso.

Recuérdele a los compañeros que votaron -en definitiva, por mi detención- que, si la abstención me recuerda a PILATOS, el voto en contra me hace acordar a JUDAS.

Cuando lo citen a declarar en mi presentación ante la Justicia Federal por las Obras Publicas que se ejecutaron en su Provincia (represas, estación Solar Fotovoltaica, Estadio de Fútbol, camino de Montaña, Túneles Viales, Centro Cívico, Viviendas, Etc.) borre todos sus discursos de cuando me recibió como anfitrión en las inauguraciones y recorridas de obras, porque de trascender seguro irán a algún programa de televisión esos de archivo y lo harán quedar MUY MAL.

Esto último, no sé si ocurrirá en el corto plazo con la justicia actual, pero créame que en algún momento se producirá "PORQUE NO HAY PLAZO QUE NO SE CUMPLA NI DEUDA QUE NO SE PAGUE ".

Compañero GIOJA, presidente del PJ, sin valoraciones personales, quiero decirle que no estoy, mientras siga con vida, dispuesto a jugar en la historia el papel que tuvo el Senador CANTARERO, téngalo muy presente.

JULIO DE VIDO

DIPUTADO NACIONAL

PRESO SIN CONDENA

CÁRCEL DE MARCOS PAZ