Juntos. La familia Castillo Noguera decidió arrancar el domingo compartiendo unida la jornada de elecciones. El matrimonio votó en la Escuela Mosconi, de Rivadavia, y llegó acompañada de sus hijas.

Esta vez Vanesa Noguera no quiso ir sola a votar en la escuela primaria General Mosconi, en Rivadavia. Lo hizo junto a su esposo y a sus dos hijas, de 3 meses y 10 años, para aprovechar la ocasión y enseñarle a la mayor de ellas la importancia de votar. Pero no fue la única que tomó esta decisión. Una postal que se repitió ayer en las escuelas fue la presencia de familias completas durante el desarrollo de las elecciones. Incluso varios precandidatos fueron con sus hijos, como fue el caso de Emilio Baistrocchi, Juan Pablo García Nieto y Fabián Gramajo, entre otros. El acto eleccionario se desarrolló con tranquilidad, salvo algunos hechos irregulares, pero que no generaron inconvenientes.



Antonia Quiroga fue a votar acompañada de su bisnieta, Delfina, de 5 años. Como la nena ya va al jardín, quiso enseñarle al menos los pasos de una elección. ’Por suerte la presidenta de mesa me dejó que Delfi me acompañara al cuarto oscuro. Ahí le enseñé cómo se prepara el voto’, dijo la mujer que votó en la Escuela 14 de Febrero, en Rawson.



Los que también tuvieron una lección sobre una elección fueron los tres hijos de Marcelo López y Mónica Amarfil que decidieron que toda la familia fuera hasta la Escuela San Martín, en Capital. En este caso también tomaron esta decisión porque al terminar de votar emprenderían un viaje a Rodeo para pasar unas minivacaciones aprovechando el asueto de hoy en algunas reparticiones y el feriado nacional de mañana por conmemorar el Día de Excombatientes y Caídos en Malvinas.



El desarrollo de las elecciones no tuvo mayores inconvenientes y se realizó en un clima de tranquilidad, salvo algunos hechos irregulares típicos como la falta de votos en los cuartos oscuros. A esto se sumó un escándalo en Caucete, tras el fuego cruzado protagonizado por precandidatos a intendente del Frente Todos y del Frente Con Vos.



Romina Rosas, del Frente Todos, denunció la presencia de panfletos que la difamaban. Y el actual intendente, Julián Gil, afirmó que denunciaron a Rosas por hacer proselitismo en una escuela, situación que fue minimizada por el entorno de la precandidata y no pasó a mayores.



Espera

35 minutos esperó la gente en algunas escuelas para poder votar. En estas filas, los votantes mostraron su descontento con los presidentes de mesa, porque hicieron el trabajo con lentitud. Este problema se vio en varias escuelas del Gran San Juan.



Responsabilidad

48 por ciento de los votantes empadronados en Barreal, Calingasta, votó antes del mediodía, superando la participación en las elecciones pasadas, según informaron las autoridades de mesa. En esa ocasión, sólo había votado el 37% de los electores antes del mediodía.

Desorientados totales

Muchas personas consultaron a último momento los padrones para conocer en qué lugar votaban. Algunos se encontraron con la sorpresa de que debían hacerlo en otro edificio escolar y no en el que lo hicieron en otras oportunidades. Tuvieron que averiguar hasta la dirección del nuevo destino al que debían dirigirse.

Abogado vendechurros

Hace un año Rubén García llegó desde Chile junto a su esposa a San Juan. Él es abogado y misionero y se dedica a ayudar a personas vulnerables de Chimbas y Rivadavia. Aún no consiguieron trabajo y él aprovechó las elecciones de ayer para vender churros. Desde las 7 instaló su puesto de venta en la esquina de la Escuela Antonio Torres, en Capital.

Estacionamiento en orden

En la mayoría de las escuelas se pudo observar el orden en cuanto al estacionamiento, especialmente el de las motos. En las intersecciones de los edificios escolares se destinaron algunos sectores de las calles o veredas para que la gente pudiera estacionar estos vehículos uno al lado del otro, y sin estorbar el paso peatonal.