La creación del Partido por el Trabajo y la Equidad (Parte) ha dejado un hecho inédito en la provincia, dado que sus integrantes ya están peleados y no se pueden ni ver cuando la fuerza política ni siquiera está conformada. Esa disputa ha llevado a que un grupo, encabezado por Martín Azcona y Martín Pallaro, echara a Andrea Polizzotto de la presidencia de la Junta Promotora, organismo que tiene a cargo los trámites para poner en marcha la agrupación. A su vez, la mujer informó en la Justicia que ella misma desplazó a los que la habían corrido. Y la última puja se dio cuando Polizzotto pidió fichas de afiliación en el Juzgado Electoral, lo que llevó a que el sector de Azcona le pidiera al magistrado que le ordenase a la dirigente que devolviera las fichas, según trascendió de fuentes calificadas. En el tribunal hubo hermetismo, pero es un hecho que el insólito planteo quedará en la nada.

La inédita pelea cobra mayor dimensión porque se trata de la fuerza política que tiene como referente a nivel nacional, nada más y nada menos, al presidente Alberto Fernández, la cual fue creada en 2017. Según coincidieron las partes, el conflicto estalló en una reunión de la Junta Promotora Partidaria que se llevó adelante el 11 de agosto. En dicho encuentro, los miembros presentes votaron y desplazaron a Polizzotto de la presidencia y de su rol de apoderada de la incipiente fuerza. Así, al frente de la Junta fue elegido Pallaro. La dirigente desconoció la medida y, según explicó, siguió con todos los procesos administrativos para formalizar el partido en la Justicia. Ante esa situación, y por declaraciones que hizo públicamente, sus rivales llevaron adelante otro encuentro y decidieron "expulsar" a Polizzotto, por lo que consideran que ya no pertenece a la agrupación y que no puede efectuar acciones para concretar la personería política. Según dijo Pallaro, la movida se debió a que, simplemente, "ya no nos sentíamos representados por ella como presidente".

"Espero no verlos más (a sus rivales). Que vayan a la Justicia si se creen con derechos".

ANDREA POLIZZOTTO - Afiliada a Parte

En contra de esa postura, Polizzotto indicó que Pallaro y el resto de los miembros llevaron a cabo "un acto destituyente a través de un documento que no tiene validez", ya que "yo soy la presidente y apoderada reconocida en la constitución y armado del partido y así está plasmado en la Justicia Federal". Además, dijo que "nadie puede elegir las autoridades en este momento porque están todos los plazos suspendidos". Por otro lado, confirmó que planteó la destitución de Pallaro, Azcona, María Laura Espín, Juan Pablo Cornejo y José González porque "no pueden ser miembros del partido por la forma que tienen de actuar, porque violan cualquier código de ética y de respeto partidario. En su momento se los intimará para que dejen de usar los símbolos y nombres de la fuerza política". En ese marco, aseguró que ella tiene el respaldo de los dirigentes nacionales de Parte y que, incluso, está afiliada a dicho partido, mientras que Pallaro y compañía no.

"La Junta Promotora somos nosotros y Polizzotto no está porque fue expulsada". MARTÍN PALLARO - Dirigente de Parte

Respecto a ese pedido de destitución y a las fichas de afiliación que retiró Polizzotto, Pallaro indicó que "ella puede presentar en la Justicia Federal todo lo que quiera. La Junta Promotora somos nosotros y ella no está. Andrea fue expulsada del partido".

Los miembros de la futura fuerza habían conseguido las adhesiones para lograr la personería provisoria y ahora les hace falta obtener más de 2 mil afiliaciones. La mujer había pedido en la Justicia las fichas de afiliación, lo que, según las fuentes, generó malestar entre sus rivales, ya que le pidieron al magistrado que le ordenase que devolviese las fichas. Según la mirada de otros apoderados de partidos políticos, el planteo no llegará a nada.