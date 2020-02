Parece que la política sanjuanina está copiando los modales de la porteña: primero fue el giojismo que pataleó por la interna Justicialista, y ayer el diputado por Chimbas Andrés Chanampa presentó una denuncia por injurias y le apuntó al sector que encabeza la presidenta del bloquismo, Graciela Caselles. El legislador asegura que algún dirigente "casellista" armó e hizo circular un video en el que se lo acusa de ser violento con las mujeres. Muy enojado, se presentó ayer en Tribunales y pidió que se investigue. Por su parte, Caselles dijo que ella no tiene nada que ver y le pidió nombres al chimbero. Todo ocurre en un año de renovación de autoridades en el partido de la estrella, lo que está generando cruces entre el sector del presidente de la Convención bloquista Luis Rueda, al que pertenece Chanampa, y el de Caselles.

En el caso de la interna del peronismo, fue la fracción que encabeza el diputado nacional José Luis Gioja la que le pidió cuatro veces a la Justicia Federal que frene la contienda electoral que le iniciaron al gobernador Sergio Uñac, por la presidencia del Partido Justicialista. En los cuatro casos el mismo juez (Miguel Ángel Gálvez del primero Federal en San Juan) les dijo que no. No contentos con eso, cocearon en la Cámara Nacional Electoral, la que debería expedirse entre la semana que viene y la otra.

En el uñaquismo llama la atención la actitud de Caselles. Hablan de "traición".

¿Qué tiene que ver esto con el bloquismo? Si bien las rabietas entre bloquistas venían de antes, explotaron por el apoyo del "casellismo" -hasta con candidatos- a la lista que encabeza el diputado departamental y hermano de José Luis, Juan Carlos Gioja. Esa maniobra hizo estallar de bronca a Rueda, quien además de presidir le Convención del Bloquismo, es el secretario privado del gobernador Uñac.

El partido fundado por los Cantoni es el principal socio del justicialismo en el Frente de Todos. Tanto Rueda como Caselles en distintas declaraciones públicas, habían coincidido en que existía un acuerdo entre ambos para que el joven se convirtiera este año en presidente del partido, en reemplazo de la legisladora. Según Chanampa y otros dirigentes bloquistas, Caselles rompió ese pacto impulsando a otros candidatos para competirle a Rueda el cargo máximo del partido. La legisladora con más años en el cargo, se defendió de esa acusación diciendo que era ella quien se había comprometido a no presentarse, pero que no podía pedirle a los dirigentes de su sector que tuviesen intenciones de conducir los destinos de la agrupación, que no se presentaran. Las declaraciones, realizadas a este diario, levantaron aún más la temperatura y provocaron que el sector contrario se armara ya pensando en que el acuerdo estaba roto y en una próxima contienda electoral.

El viernes hay una reunión partidaria y anticipan que será "picante".

En ese conflictivo marco, ayer circuló un video en el que se ve una foto de Chanampa con una leyenda cruzada en rojo que dice "violencia de género", mientras suena de fondo la versión argentina de "El violador en tu camino", cuya letra original nació en Chile a manos del grupo feminista "Las Tesis", quienes también participaron de una masiva protesta en el Congreso argentino a favor del aborto legal, seguro y gratuito, que se hizo hace un par de días. El video, de casi un minuto de duración, también acusa a Rueda con la misma imputación.

Chanampa y su abogado se presentaron en la Justicia y pidieron que se investigue el origen del video. Incluso reclamaron, a través de una medida cautelar, que un juez sanjuanino le prohíba a Facebook la divulgación del material, tanto en esa red social como en Instagram y Whatsapp, según el legislador, ambas compañías propiedad de la primera.

>> FRENTE A FRENTE

> GRACIELA CASELLES - Diputada nacional

Decir que el video fue viralizado por gente allegada a mí es querer ensuciar gratuitamente. Estamos en otra cosa ahora, no vamos a hacer de esto un partido de pelea, hay demasiados problemas en San Juan y en la Argentina, cualquier acción de violencia yo la voy a repudiar, cualquiera que sea. Quiero que el año se desarrolle dentro de los canales que se tiene que desarrollar. Tendrán que demostrar, yo he dicho que ojalá que no haya internas, seguimos hablando en función de agravio y no tengo ganas. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice y hace. Hemos sido claros en cuanto a lo que dice la Carta Orgánica, debe ser otra etapa la que venga en el partido. Tampoco sé de que me está hablando (Chanampa), si tiene nombres que lo diga y que se haga cargo, pero dejemos de atacar a personas, al partido, a la política y aquel que comete agresiones que se haga cargo.

> ANDRÉS CHANAMPA - Diputado

Hace un año atrás (Alfredo) Nardi cuando salió a expresarse en contra de la presidenta también (Caselles) lo culpó de violencia de género. Habría que reclamarle a la presidenta del partido, ella que habla de consensos permanentemente, que lo denuncie como corresponde y después se hará cargo de lo que dice. Que denuncie como corresponde si es verdad que nosotros realizamos alguna especie de violencia de género como dicen los allegados de ellos. Imagínese que esto llega a todos lados, le ha llegado a mi familia, tendrán que pagar por lo que han hecho. No me llama la atención, ya pasó, es justo, mucha coincidencia con la interna del partido. Yo creo que cuando no tenés herramientas, argumentos políticos, acudís a estas cosas. Entiendo que ya hay procesos que se van terminando y que no tiene la posibilidad de rearmar el partido en los departamentos, cosa que nosotros sí.