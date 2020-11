A través de una nota que lleva su firma, Graciela Caselles, la presidente del bloquismo, dejaba plasmado que había renunciado al bloque del Frente Todos en la Cámara de Diputados de la Nación. Al ser consultada, aseguró que no se alejó y que "en un futuro" abrirá la bancada propia. En el mismo escrito, la diputada nacional dejaba sentado lo que parecen claras críticas hacia el Gobierno nacional, como si fueran elaboradas por Juntos por el Cambio, pero resaltó que no son cuestionamientos, sino principios partidarios. Y, públicamente, había dicho que no iba ser parte de la contienda interna, pero decidió ir como candidata a vice de Juan Domingo Bravo contra Luis Rueda. ¿Sus contradicciones forman parte, en realidad, de una estrategia que consiste en pegar y luego suavizar la embestida? ¿Se trata de una "amenaza" al interior del frente oficialista que conduce Sergio Uñac, al cual pertenece, pero que viene impulsando la separación del bloquismo? ¿El objetivo es amagar con irse, jugando con que el Gobernador puede perder una legisladora en el Congreso? Interrogantes que se dispararon ayer tras los movimientos pendulares de Caselles, que ella misma alimenta y que han generado bronca en el propio Uñac, ya que las esquirlas de la pelea están llegando a la gestión provincial y rozan a lo nacional, dijeron fuentes oficiales.

Inclusive, en la nota, que tiene fecha de octubre, se pide que no haya injerencia del Gobierno provincial en la interna partidaria. Sobre ese punto, la presidente dejó afuera a Sergio Uñac, pero reconoció que "en algunos sectores de administraciones locales y de reparticiones sí se están dando algunas persecuciones y aprietes".

El titular de la Convención, que busca el timón partidario, presentó su lista, en la que va acompañado de Laura Adámoli (viuda de Leopoldo "Polo" Bravo) como vice primera y Carlos Maza como vice segundo, además de tener candidatos en 21 comités (ver recuadro). Con respecto a Caselles, resaltó que "ella venía diciendo que se iba a retirar y, de repente, hace esto, la verdad que confunde mucho". Además, destacó que "siempre fue crítica del proyecto de Juan Domingo Bravo y este también la cuestionó duramente. No se entiende que ahora se junten".

La presidente ahora va como número dos de Bravo, mientras que como candidato a vice segundo quedó Jorge Godoy. Al cierre de esta edición, el sector terminaba de cerrar y entregar las listas. El que se aseguró que se bajó de la contienda fue Pedro Medina, pese a que Caselles y Bravo le ofrecieron la conducción de la Convención bloquista.

En cuanto a la polémica por el escrito, la diputada nacional afirmó que no renunció al bloque oficialista nacional y atribuyó la mención "a un error de tipeo". A la consulta ante tamaña situación, señaló que "se puede pensar lo que se desee", pero "lo cierto es que la idea es abrir el bloque bloquista a futuro, cuando se den las circunstancias". Además, resaltó que "voy a seguir trabajando de la misma manera" en el Congreso y que "continuaré apoyando al Gobernador por el beneficio de la provincia". La nota menciona que Caselles se compromete a "no avalar con su voto aquellos proyectos que tiendan a atacar la propiedad privada, establecer mordazas a la prensa, avanzar sobre la independencia de la Justicia". Cuestionamientos de referentes de Juntos por el Cambio (al que adhiere Bravo), pero la presidente indicó que no son críticas a nadie en particular, sino "principios partidarios". Además, dijo que la nota fue privada.

El armado en los comités departamentales



El sector que lidera Luis Rueda conformó lista en 21 de los 22 comités departamentales (los cuatro de Capital y 17 distritos más, salvo Valle Fértil). Al Comité Central van el titular de la Convención y lo secundan Laura Adámoli, Carlos Maza, Andrés Chanampa, María Elena Lazarte y Alejandro Genest, entre otros.

El espacio cuya lista encabeza Juan Domingo Bravo había presentado las listas de comités departamentales de "manera física" y la del Comité Central la querían exhibir, al cierre de esta edición, en la Junta Electoral, pero, según dijo el abogado César Porto, le manifestaron que lo hiciera a través del mail. Así, este manifestó que dejará constancia, a través de un escribano, que estuvieron en la Junta y que, no obstante, apuntarán a enviar la documentación de manera digital. Tanto Jorge Godoy como Porto indicaron que armaron listas en 20 de los 22 comités. Además de Bravo, al Central van Graciela Caselles y el actual concejal de la Capital, entre otros.

Ahora viene una etapa clave, que son las impugnaciones que puede hacer cualquiera de los sectores sobre las listas rivales. Es el primer filtro que debe resolver la Junta Electoral partidaria, que determinará quién sigue y quién no.