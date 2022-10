El exintendente Mauricio Ibarra había llamado a la unidad de sectores del peronismo y había destacado que "voy a ocupar todo el tiempo que sea necesario para volver a gobernar Rawson con el mismo equipo que me permitió cambiarlo y transformarlo". Sin embargo, su definición no tuvo eco en los dirigentes que había tenido en cuenta como parte de su gestión, los que respondieron con mayor o menor grado de rechazo. Pablo García Nieto, hoy defensor del Pueblo, dijo que "no merece ni el menor análisis ni comentario", mientras que Marcos Andino, presidente de la Junta del PJ, tampoco quiso explayarse sobre tales manifestaciones y señaló que "no es momento de hablar del tema de candidaturas". Por su parte, Silvia Pérez, jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, fue más dura al destacar que "Ibarra no me representa". A su vez, Carlos Munisaga, secretario de Seguridad y titular del partido que fundó el ex jefe comunal, fue más contemplativo, aunque se diferenció al resaltar que "son momentos de sumar y cada pretensión es válida. Hay que aprovechar el sistema electoral que, con varias candidaturas, también se suma".

Ibarra dijo que los últimos resultados en Rawson "no tienen que ver con virtudes de la oposición".

Rawson es clave de cara a la elección del año que viene, ya que es el departamento que tiene mayor cantidad de electores (96.266, según el padrón 2021) y está superpoblado de pretensiones de aspirantes del Frente de Todos (FdT). En ese marco, Ibarra habló de "reconstruir" su liderazgo y autoridad y que "debemos estar juntos quienes supimos transformar el departamento". Así, dejó afuera al giojismo y al actual intendente Rubén García, que llegó al poder a través de ese sector.

No obstante, fuentes ligadas al PJ departamental le cuestionan a Ibarra el hecho de haber dejado el partido y haber jugado con el frente opositor que condujo Roberto Basualdo, tanto como diputado nacional en 2009 como candidato a intendente en 2015.