Asistentes. Las fuentes señalaron que Luis Rueda, presidente de la Convención (primero desde la izquierda), se sorprendió al ver a Conti en un foro partidario. Agregaron que hubo molestias en él como en Caselles.



El bloquista disidente Enrique Conti, aliado del senador Roberto Basualdo, disertó el sábado en un foro político tras ser invitado por los jóvenes iglesianos del partido y su participación generó ruido. Entre los líderes de la fuerza, la presidenta Graciela Caselles y el titular de la Convención, Luis Rueda, causó malestar que el dirigente que está alejado de la estructura orgánica deslizara críticas en un evento partidario y no puertas hacia adentro. Y si bien la invitación fue de la Juventud de ese departamento, el cuestionamiento apunta hacia Mauro Marinero, como vicepresidente primero, y su hermano Marcelo, como intendente y presidente del Comité del distrito, es decir, los jefes territoriales, por dejar que sea parte de dicha actividad, aseguraron fuentes calificadas.



El cimbronazo se dio en el interior de la fuerza y tiene sus raíces en las diferencias que se desataron en algunos sectores por la sociedad que el bloquismo viene manteniendo con el justicialismo. Una alianza que data de 2007, que se fue consolidando y que sigue aceitada con el gobernador y líder del PJ local, Sergio Uñac, a tal punto que va camino a repetirse (Ver recuadro).



El foro fue organizado por la agrupación de jóvenes de Iglesia “La Cantoni”, que buscaron a los referentes bloquistas para disertar sobre la cercanía de los 100 años del partido y sus perspectivas de cara al futuro. Conti manifestó que asistió para cumplir con la invitación que recibió y que aclaró que no quería generar ningún inconveniente interno. Con el OK, le dijo a este medio que en su discurso señaló que esencialmente “el bloquismo tiene méritos suficientes para ser una fuerza alternativa al peronismo”.



Sus palabras fueron leídas como una crítica a la alianza entre el justicialismo y la fuerza que fundó Cantoni. Su presencia y la interpretación de su exposición no cayó bien entre los dos popes del Partido Bloquista. Inclusive, las fuentes señalaron que Rueda se sorprendió al verlo en el evento, aunque no estuvo durante el discurso. Por su parte, Caselles no concurrió por un serio problema de salud que atraviesa un familiar.



Las fuentes señalaron que tanto la presidenta del bloquismo como el titular de la Convención les molestó que Conti lanzara lo que interpretaron como críticas hacia el partido cuando hace años que no está dentro de su estructura orgánica. En la exposición del exintendente de la Capital estuvieron presentes, además de los Marinero, el diputado departamental Jorge Espejo, que es vicesegundo de la fuerza, y el legislador Andrés Chanampa, entre otros. Pero la bronca en realidad estuvo enfocada en los Marinero, al permitir que fuera parte del evento partidario.



En ese marco, hubo conversaciones y aclaraciones puertas adentro del bloquismo con los Marinero, que apuntaron a saldar las diferencias y seguir para adelante, destacaron.



Iglesia es un bastión del partido de la estrella. En 2007 tomó las riendas Mauro Marinero y tras dos períodos, le cedió la posta a su hermano Marcelo. Además, es un departamento clave, ya que en sus tierras está enclavado el emprendimiento minero Veladero, el cual genera sumas millonarias a las arcas municipales y provinciales por las regalías.



A todo eso, Conti aseguró que su intención no fue ofender ni complicar a nadie sino que lo que expresó es lo que siente y piensa del partido, en el que ocupó cargos clave, tanto a nivel orgánico como cuando estuvo en su rol de funcionario. Desde hace años viene acompañando al senador Basualdo en el principal frente opositor y hoy es integrante del Tribunal de Cuentas.

Invitación Uñac se reunió el martes con intendentes del PJ y aliados, quienes le dieron su apoyo en el armado de las listas. No estuvo Marcelo Marinero, pero en el Gobierno dijeron que el cónclave con los bloquistas se dará cuando la Convención partidaria selle oficialmente la sociedad.

Futuro En los armados electorales con el PJ, el bloquismo siempre tuvo lugares en las listas. Para estas legislativas, uno de los que suena es Luis Rueda, presidente de la Convención. Además, es hombre de confianza de Uñac y ocupa el cargo de subsecretario de la Unidad Gobernación.

Acuerdo



En mayo de 2007, el Partido Bloquista y el justicialismo ataron un acuerdo electoral y programático de cara a las elecciones de ese año. Uno de los principales artífices del armado fue Leopoldo “Polo” Bravo, hijo del caudillo Don Leopoldo. La sociedad se reeditó en las siguientes citas electorales, mientras que distintos dirigentes, como Enrique Conti, plantearon su oposición a la alianza para que el partido no perdiera protagonismo.



Hoy, la fuerza que conduce Graciela Caselles mantiene las buenas migas con el PJ que conduce el gobernador Sergio Uñac y es un hecho que serán las dos patas clave del frente oficialista para las próximas legislativas. La titular del bloquismo es diputada nacional y ha votado proyectos del oficialismo nacional en sintonía con la postura del Gobierno provincial. Además, en la gestión uñaquista hay funcionarios de extracción bloquista.