A una semana de las primarias provinciales, el gobernador Sergio Uñac pasó por el programa “A todo o nada” de Radio Sarmiento. En la entrevista hizo un repaso político que incluyó la interna peronista nacional, su postura sobre el kirchnerismo, Alternativa Federal y Roberto Lavagna. Además, criticó al Frente Con Vos y a la gestión macrista.

- Macri dijo que hay que remar un poco más sin llorarla. ¿Qué le pareció?



- Es un mensaje muy complicado para la gente. Diría que es peyorativo. Es decirle a la gente ‘aguántensela’. El Presidente viene haciendo declaraciones un tanto desacertadas.



Cambio. El Gobierno nacional va a tener que cambiar el rumbo. El problema es cómo está viviendo la gente.

- ¿Ve otra actitud del Presidente?



- Veo un cambio, por lo menos en su actitud. Lo veo más enérgico, con declaraciones que repercuten mucho, para algunos bien, para la gran mayoría mal. El Presidente como el Gobernador o el Intendente tienen que tender a la serenidad, conducir sobre esa base, más que imponiendo, persuadiendo a todos a que este es el camino. Más que imponiendo explicando, porque la situación la van a tener que explicar porque ya se va a cumplir el mandato.

- ¿Qué cosas tiene que explicar?



- No se está movilizando la economía, con tasas como las que tenemos. Hay una realidad que complica y mucho la situación. La estructura de política monetaria es un puntito de lo que hay que hacer. Ellos deberían haber armado una estructura de política económica, que dentro de eso está la política monetaria: qué dólar querés, qué tasa, cómo lo vas a hacer. Pero además están las medidas proactivas que digan al sector privado y a la industria qué le damos, cuánto le rebajamos en impuestos y cómo hacemos que los impuestos que deban pagar no los paguen y los reconviertan en nuevos proyectos que generen empleo.

- ¿El Gobierno nacional no tiene política económica?



- No la veo y si la hay, no está dando buenos resultados. Porque, además, el propio Presidente ha expresado que siente que la gente está enojada.

- A nivel nacional ha tenido mucha repercusión la nota que le dio al periodista Luis Novaresio, en cuyo programa dijo que le recomendaría a Cristina Fernández que no se presente para la Presidencia, ¿lo sigue sosteniendo?



- Soy muy respetuoso cuando me refiero a una expresidente y lo dije desde el afecto, haciendo referencia a si fuese su hijo, su esposo, su padre o su hermano. No desde la imposición de que soy el dueño de la verdad porque en definitiva ella tiene la facultad y la posibilidad de presentarse o no, porque es una decisión personal. Lo que quería expresar es que el peronismo tiene que cuidarla. Fui muy humilde en la expresión. Sigo diciendo que ella debe ser parte de un armado pero que no sé si sea conveniente que ella esté al frente.

-¿Cuidarla en qué sentido?



- Es no ponerla otra vez al frente de la escena, cuando por ahí hay encuestas que la pueden dar ganadora.

- El giojismo esa misma noche envió un comunicado diciendo que el candidato Rubén García apoyaba a Cristina?



- Esta en todo su derecho y me parece sumamente interesante que sea así.

-¿No es un desafío hacia usted?



-No, ¿qué desafío? ¿Creen además que Cristina va a estar esperando qué digo para ver qué hace? Ni por asomo.

- Pero usted sentó una posición. Luego que diera esas declaraciones, desde Rawson le mandaron una señal...



-No creo. La relación entre el presidente del Partido Justicialista y la expresidente es a todas luces conocida. No es de extrañar que haya sido así. Ahora, el peronismo debe transitar caminos de unidad en lo que queda, sino vamos a hacerle el negocio al actual gobierno. Debemos encontrar un sentido de unidad en el peronismo, no podemos seguir más fraccionados. Si esto va en tres partes es muy probable que la parte mayor la pueda tener el Gobierno. Ahora, si no se logra, están las primarias abiertas.

- Gobernadores, como Schiaretti y Urtubey, hablan de ir a PASO, pero Lavagna no quiere...



- Lo conversaremos con Lavagna.

-¿Cree que lo puede convencer?



- Y... conversaremos. Si está sólido, va a ir a interna, no se va a perder la posibilidad.

- En Alternativa Federal insisten con la interna, ¿creen que terminan jugando para Macri?



- En Alternativa Federal no están viendo la película en su conjunto, desde el primero hasta el último capítulo. Hay que verla completa porque si no uno se queda con lo que pasó en la mitad, pero al final puede ser que si vamos divididos el negocio sea para otros. Sin querer o queriendo. Para mí es sin querer.



Elogio. “Lavagna es el único que está quedando con reconocimiento internacional, con currículum”.

Mensaje. “El país está en una situación delicada y hay que despojarse de intereses personales”.

- Hay referentes de Alternativa Federal, como Pichetto y Urtubey, que apuestan a jugar sin el kirchnerismo, ¿están cerrados en ese sentido?



- Yo no. Para mí tiene que ser con el kirchnerismo adentro.

-¿Y ellos?



- La posición de jugar sin el kirchnerismo va ir cediendo. Hay que reconocer que el kirchnerismo tiene hoy el mayor caudal electoral.

-Las múltiples causas judiciales del kirchnerismo, ¿no impactan en el electorado?



- Eso corre por la vía judicial, la que tiene que ser. Tienen que llegar hasta las últimas consecuencias, la sociedad tiene que saber qué es lo que pasó, la pura verdad. Pero yo estoy planteando que el sector tiene que estar.

- Tinelli estuvo en San Juan, ¿qué le aporta a usted o a cualquiera, a la política en un momento tan complejo?



- La visita de Marcelo ha tenido un doble carácter. Primero, cumple 30 años con ShowMatch y además está empezando un nuevo producto que lo va a federalizar. Ahora, él no es un dirigente político sino uno empresarial del sector artístico, televisivo y radial muy importante. Está preocupado por la situación actual del país, como todos. Él tiene un poder de comunicación y una influencia en sus expresiones muy fuertes. A nuestro juicio, la situación nacional es muy difícil, cada vez es más compleja, y tendremos que buscar alternativas que sean diferentes al camino que hoy el Gobierno nacional nos está haciendo transitar.

-¿Lo ve jugando con Lavagna y con usted o con algún cargo político?



- Él no ha expresado todavía cuál es su interés puntual. Este proyecto debe ser bien abierto y hay que recibir a todas las personas que tengan, primero, sanas intenciones de cambiar una realidad y si esas personas tienen una clara influencia en la comunicación siempre son bienvenidas.

- ¿Lavagna le pidió ser su vice?



- Si digo que sí, quedo muy petulante.

- ¿Pero fue así?



- Él no me lo pidió.

- ¿Y gente de su entorno?



- No descartaría que se haya conversado eso, pero con él no lo he hablado. En la entrevista con Novaresio yo dije que no es un disparate una dupla con Lavagna pero tampoco una certeza. Ni está dentro del plano de las realidades, por lo menos por ahora. Y volví a insistir que mi obligación primaria es gobernar San Juan. Ahora, si Lavagna considera que reúno todas las características que requiere un vice, serán cosas que analizaremos a futuro. El problema es que mi horizonte es gobernar San Juan.

- En las elecciones provinciales, ¿qué le parece la propuesta electoral de Cambiemos en San Juan?



- La propuesta electoral de Con Vos no tiene cimiento, sustento. Es como la de la Nación más o menos. Son expresiones que están vinculadas con cosas que son lindas escucharlas. He escuchado, por ejemplo, que la uva valga cuando los responsables de que la uva no valga son los que dejaron ingresar cien millones de litros de vino de Chile a Mendoza y San Juan. Entonces, es una falta de respeto al sector. Nuestro gobierno y los sanjuaninos están poniendo muchos millones de pesos para intentar mantener la situación. Nadie de ellos acá salió a quejarse, porque Cambiemos Nación es Cambiemos San Juan.

- Ellos dicen que no son Cambiemos...



- En agosto y en octubre ellos van a ir en la lista de Cambiemos. Yo voy a ir en la lista peronista.

-¿Ha escuchado alguna otra propuesta de Con Vos o Cambiemos?



-No, no he escuchado más.

- Propusieron el boleto estudiantil gratuito...



- Para que seamos absolutamente honestos, el Gobierno nacional anterior tenía establecido un esquema de subsidios que hacía que las provincias pudiesen mantener un boleto de transporte a un precio acorde a un trabajador o a un estudiante, más allá de que nosotros también hacíamos esfuerzos. Ese subsidio fue eliminado en el presente presupuesto y eso implica para San Juan que tengamos que poner 100 millones de pesos todos los meses para mantener un boleto “acorde” porque, en definitiva, así como está cuesta pagarlo. Entonces, seguir proponiendo cosas sobre una base que no tiene nada que ver con la realidad es una propuesta, por lo menos, con falta de sustento y de contenido.

- En la elección local, en Capital le abrió internas al intendente Franco Aranda. Está claro que Emilio Baistrocchi es su candidato...



- Con Emilio he construido, primero, una relación de trabajo de mucho tiempo. Emilio tomó los grandes desafíos. Primero, cuando fui presidente en la Cámara de Diputados, le pedí que llevara a cabo el digesto jurídico y lo hizo. Después le pedí que se hiciera cargo de una de las áreas más sensibles que tiene el gobierno, que es el Ministerio de Gobierno, que comprende a seguridad, con todo lo que eso implica. En cada una de las áreas ha estado a la altura de las circunstancias, ha dado sobradas muestras que tiene honestidad y ejecutividad. Me da mucha tranquilidad y sé que transformaría la Capital. Ahora, el Frente Todos tiene dos candidatos: uno es Baistrocchi y otro es Franco Aranda, con quien también hemos trabajado.

- Hay encuestas que señalan que están muy parejos, ¿no le hace repensar si fue buena idea generar esa interna?



- No, porque hay un objetivo primario en todo esto y es que el Frente Todos retuviera la Capital y antes de esto se complicaba ese objetivo. Esta es la pura verdad porque la peatonal, por ejemplo, se había puesto como el eje de campaña de la oposición y se había complicado.

- ¿No le preocupa las heridas que puedan quedar tras las PASO?



- No, porque las vamos a superar porque los dos van a estar en mi equipo de trabajo.



- ¿Y si luego de las PASO hay corte de boleta en la general?



- Bueno, voy a llamar a los responsables de eso.

- ¿No van a ser incorporados al equipo?



- Y claro, los objetivos son claros. Primero, que el Frente Todos gane en todos los municipios o en la gran mayoría. Y quien sale primero gobierne y quien sale segundo viene conmigo, si las reglas son claras.

- En Rawson se da una situación a la de Capital. Se habla de porcentajes muy similares entre García Nieto, su candidato, y Rubén García.



- Yo tengo un pálpito personal en cada uno de los departamentos, se lo podrán imaginar. Pablo García Nieto ha hecho una excelente campaña, se ha contactado mucho con el vecino y con los distintos sectores que hacen a la economía activa del departamento. El frente tiene dos candidatos también en ese departamento y, en definitiva, los rawsinos van a elegir. Pero pasa como con Emilio, tengo una relación personal innegable con Pablo desde hace mucho tiempo.

- Si gana Rubén García, ¿pierde el uñaquismo?



- No sería tan absolutista. En definitiva, más allá de los nombres y de las personas, el Frente Todos va a ganar en muchos departamentos. Soy muy respetuoso de mis candidatos y de lo que la voluntad popular determine en cada uno de estos lugares.

- Del uno al diez, que calificación le pone al presidente Mauricio Macri.

- No ha sido buena su performance. Un cuatro.

- A Cristina Fernández.



- Un siete porque quedaron muchas cosas por hacer.