Con la inauguración ayer de la primera etapa del Parque Solar Zonda, en Iglesia, con capacidad de generación de 100 MW, suficientes para proveer energía a 88.000 hogares, se anunció los próximos pasos que dará YPF Luz en San Juan. Se trata de la construcción de dos etapas más, de 100 MW cada una, y la ampliación del centro distribuidor para transportar la energía que generará todo el parque, es decir 300 MW en total, con una inversión estimada en los U$S 220 millones.

Es que con el sistema como está hasta ahora, no hay capacidad suficiente para transportar toda la energía que generará el parque. Por eso hará falta energizar en 500 kV la línea que llega a la Estación Transformadora (ET) Bauchaceta, que ahora opera en 132 kV. Y ampliar la ET Rodeo, que está ubicada al lado, para que pueda operar en 500kV. Esta tarea demandará unos U$S 40 millones, mientras que cada etapa de la ampliación del Parque Zonda requiere U$S 90 millones. Por eso toda la inversión demandará U$S 220 millones, que aportará YPF Luz.

Se trata del primer parque solar de YPF Luz y el más grande del país y está ubicado a 33 km de Bella Vista, en Iglesia. El terreno seleccionado tiene una superficie aproximada de 300 hectáreas.

El acto fue presidido por el gobernador Sergio Uñac, junto a la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación, Cecilia Nicolini; el presidente de YPF, Pablo González; el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano; el senador Rubén Uñac y el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, entre otras autoridades.

El Parque Zonda contará con 170.880 paneles bifaciales, es decir que captan la luz solar directa y la luminosidad del terreno. Su energía renovable, eficiente y sustentable está destinada a grandes usuarios y clientes industriales en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER). En el caso de San Juan también podrá abastecer los proyectos mineros locales.

Esta primera etapa inaugurada ayer requirió una inversión estimada en los U$S 90 millones, operación que se financió con la emisión de un bono verde de U$S 63,9 millones más el aporte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La construcción tuvo una duración aproximada de 14 meses, generando empleo para unos 200 trabajadores en el pico de obra y un incremento en la actividad económica a través de la demanda de servicios indirectos y proveedores locales.

En sus palabras, el gobernador Uñac sostuvo que "es fundamental proteger el ambiente a través de la evolución tecnológica. Somos la primera provincia generadora de energía solar en Argentina". Y habló de "amplificar la matriz productiva, sumar otras actividades a algo que nos enorgullece, como es la vitivinicultura". Y puso de relieve el carácter nacional de la obra, asegurando que "el país se construye desde el interior hacia la Capital y las oportunidades deben darse desde todos los rincones del país".

En su discurso, González, presidente de YPF, dijo que "San Juan ya es la primera productora de energía solar del país. Ese logro lo vamos a seguir fortaleciendo con el trabajo que venimos haciendo de manera seria y responsable. Es un gusto trabajar con San Juan por su seriedad y predisposición. Vamos a llenar Iglesia de parques solares para continuar produciendo".

Está última frase fue aplaudida por el intendente Espejo, que estaba junto a él en el escenario.

El CEO de YPF Luz, Mandarano, explicó que "para el Gobierno nacional la política climática es política de Estado. Esta primera instancia del parque contribuirá a reducir 110 mil toneladas de dióxido de carbono aproximadamente. Eso significa que es una herramienta fundamental para cumplir con esos compromisos pensando en el año 2030".

Con el Parque Zonda, la empresa YPF Luz alcanzará una capacidad instalada total de 3.232 MW, de los cuales 497 MW corresponderán a energía renovable. De esta manera, la compañía se afianza como el tercer generador del país, superando los 3,2 GW de capacidad instalada, el segundo en energía renovable, y como el líder en el mercado a término de energía renovable, destinado a clientes industriales.

Suministro

440 Son los miles de hogares que tendrán energía con los 500 MW que aportará YPF Luz en San Juan, contando un nuevo parque que estará en Tocota, también en Iglesia.

Finalidad

YPF Luz opera desde 2013 en el país y actualmente la compañía tiene una capacidad instalada de 3.232 MW que provee al mercado mayorista e industrial. La empresa tiene como misión generar energía rentable, eficiente y sustentable, para la producción de energía térmica y renovable.

Líder. YPF Luz es una empresa líder en generación de energía eléctrica en el país, ahora con un parque solar en San Juan.

Qué es YPF Luz

Fundada en 2013, YPF Luz (YPF Energía Eléctrica) es el segundo generador de energías renovables de la Argentina y el principal proveedor de electricidad verde para el segmento industrial. Sus principales clientes son Cammesa, la empresa público-privada que administra el mercado mayorista eléctrico, la propia YPF, Profértil (en la que también participa la petrolera), Holcim, Toyota, Coca-Cola Femsa, Ford y Telmex.

Además, YPF Luz anunció a principio de año que avanza en la construcción de su cuarto parque eólico, cuya inversión cuantificó en unos U$S 260 millones. Estará en la localidad cordobesa de General Levalle y tendrá una capacidad instalada de 155 mega-Watts (MW), equivalente al consumo de más de 190.000 hogares, con un factor de capacidad estimado de más del 50%.

Sus activos están diversificados a lo largo del país, con presencia en Buenos Aires, Tucumán, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y San Juan y próximamente con presencia en Córdoba, con el desarrollo del cuarto parque eólico.