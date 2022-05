Luego de que en noviembre pasado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) diera el OK para que la provincia utilice un terreno contiguo al flamante Barrio Maipú en Capital, la gestión uñaquista avanzó para adquirir ese predio, que será destinado para construir 16 departamentos más, los que se sumarán a los 68 entregados a fines de marzo. Según confirmaron fuentes oficiales, las negociaciones entre la provincia y el Estado Nacional están casi cerradas y está todo encaminado para que San Juan desembolse casi 55 millones de pesos por ese lote de 7.500 metros cuadrados. El interés de la provincia no es menor, ya que, busca avanzar "lo antes posible" con la construcción de las nuevas unidades, lo que no se descarta que ocurra durante este semestre. Es que la empresa que realizó la obra del Barrio Maipú todavía desarrolla tareas en el lugar, por lo que se buscarán hacer una "ampliación de obra" para, de esa manera, no tener que llamar a licitación, procedimiento que alargaría mucho los plazos.

El proceso de negociación entre la provincia y el Estado Nacional, fue confirmado por el Secretario de Vivienda, Robert Garcés. El funcionario indicó que "desde hace varios meses se viene trabajando para lograr un acuerdo. Lamentablemente son procesos largos en los que intervienen organismos nacionales como el Tribunal de Tasaciones de la Nación y la AABE". A su vez, Garcés indicó que, al tratarse de acuerdos entre estados, no necesariamente debe haber un desembolso en un único pagó, sino que es casi un hecho que ocurra en cuotas. Esos puntos son lo que restan cerrar con la administración central. Las tratativas por el Barrio Maipú, da cuenta de la buena relación que tiene la provincia con la Nación por la construcción de casas. En ese punto, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, ha comprometido fondos para ejecutar este año 3.000 viviendas en la provincia.

La relación con la AABE quedó sellada en noviembre pasado, cuando llegó a la provincia el titular de la entidad, Martín Cosentino. Junto al gobernador Sergio Uñac, el funcionario nacional firmó acuerdos por cuatro terrenos. El primero de ellos fue por la compra en poco más de 15 millones de pesos de 175 hectáreas de parte del Campo General Sarmiento, por donde pasará el camino de acceso al Túnel de Zonda. Los otros se trataron de habilitaciones para que la provincia comience a trabajar en los predios, en el que se incluyó un compromiso de compra. Uno de los predios está ubicado en Santa Lucía, con casi 8 hectáreas y que servirá para la relocalización de asentamientos del departamento; mientras que el otro, en Pocito, está localizado en Calle 6 y Maurín, con una superficie de 11 hectáreas. El tercero fue por el predio de Capital, sobre calle Maipú, entre Argentina y Pueyrredón, con 7.505 metros cuadrados, y en el que están previstos 16 departamentos (Ver localizador).

El complejo Maipú, donde antes había una villa, fue muy atractivo en el sorteo que el IPV realizó en 2018. En ese proceso se anotaron 2.385 familias para los 68 departamentos. Los beneficiarios recibieron sus llaves de manos del gobernador el último día de marzo, en el momento que anunciaba que "ahora estamos entregando 68 departamentos y queremos hacer un tercio más, que los vamos a construir al lado".

La construcción de vivienda es uno de los pilares de la gestión uñaquista. Un ejemplo de ello es que de la totalidad de recursos que la provincia tiene previsto para este año en obras, casi la mitad, un 48,4 por ciento, están destinados a casas.

Características

Las unidades del nuevo complejo Maipú cuentan con tres dormitorios, baño, estar comedor, cocina

y lavadero. Además, el barrio posee calles con calzada, cordón, alumbrado público, espacios verdes, arbolado público con su correspondiente sistema de riego, red de agua potable, red de cloacas, red eléctrica y red de gas.

Precio

55 Son los millones de pesos estimados que cuestan los 7.505 metros cuadrados ubicados frente al complejo Maipú. La tasación estuvo en manos de un organismo nacional.