El fiscal de Estado, Jorge Alvo, aseguró ayer que le dio órdenes al área Contencioso Administrativo para que busque una audiencia en el Centro Judicial de Mediación con el fin de sentarse a discutir la devolución de fondos provinciales con los abogados de la compañía HDB. Los empresarios Hugo De Bernardo y Adrián Infante habían sido denunciados por la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, por no reintegrar 3,8 millones de pesos que percibieron de más por el montaje del escenario de la Fiesta Nacional del Sol 2020. Al margen de la causa penal, en la que se determinará si hubo o no responsabilidades delictivas, el organismo que defiende el patrimonio del Estado apuesta a recuperar el dinero en una instancia de negociación. Si eso no se produce, presentarán una demanda civil por cobro de pesos, destacó Alvo.

El monto a reintegrar deberá definirse, ya que, tras la denuncia, el juez penal Guillemo Adárvez, del Tercero de Instrucción, secuestró 700 mil pesos de las cuentas de HDB y le inmovilizó dos expedientes que tenía por cobrarle al Estado por cerca de 1,2 millones de pesos, habían señalado fuentes judiciales. A través de su abogado, De Bernardo había manifestado su intención de devolver los fondos, por lo que su apuesta también es discutir el tema en la instancia de mediación.

Todo comenzó el 5 de diciembre del año pasado, cuando el Ministerio de Turismo contrató a HDB Producciones para que se hiciera cargo de la logística, la estructura y el techo del escenario de la Fiesta del Sol 2020. El acuerdo fue por 7.703.200 de pesos y se estableció un anticipo financiero del 50 por ciento, es decir, 3.851.600 pesos, el cual se abonó a fines de diciembre. El resto se pagaría después del 29 de febrero, tras la culminación de la celebración.

Así, el trámite de cancelación continuó su camino y el 6 de marzo se abonaron los 3.851.600 pesos que quedaban. Sin embargo, en Turismo descubrieron que en el expediente de pago figuraba una factura con la que ya se había tramitado el desembolso, la cual era del día anterior y tenía un número distinto. Ergo, en ese movimiento se había abonado dos veces el mismo importe.

Según había trascendido de la denuncia, en el expediente está sólo uno de los comprobantes, mientras que el otro habría sido anulado y que estaría en poder de los denunciados, con el que supuestamente se gestionó el tercer pago. En el Gobierno habían señalado que HDB embolsó el dinero "de manera indebida" y que, encima, los empresarios no lo devolvieron, pese a las intimaciones que recibieron.