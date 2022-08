La reunión que mantuvo el martes el gobernador Sergio Uñac con el ministro Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, abrió la puerta para que la Nación financie más casas de las que estaban previstas para la provincia. El OK de la administración central radica en que habrá fondos para la ejecución de barrios, siempre y cuando desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que encabeza Marcelo Yornet, envíe los proyectos a la cartera de Ferraresi "lo más rápido posible" para ser aprobados. Se trata una habilitación por fuera de las 1.800 casas que fueron anunciadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de las 3.000 confirmadas por el propio Ferraresi el año pasado. Según la estimación inicial, la nueva cifra que tendrá apoyo nacional alcanza a unas 1.500 casas más, las que podrían tener su aprobación para su inicio antes de fin de año.

La asistencia nacional para San Juan fue confirmada por Yornet, luego de que Uñac y Ferraresi firmaran convenios para la construcción de 489 viviendas en cinco departamentos, por un monto que asciende a los 3.384 millones de pesos. A esa rúbrica se le sumó un paso administrativo, la No Objeción Financiera (NOF), para iniciar 939 casas en ocho distritos, las que podrán arrancar el mes que viene (Ver recuadro). Estas 1.428 unidades integran el lote de 3.000 viviendas prometidas por Nación en 2021, de las cuales, ya hay unas mil en ejecución, por lo que sólo restan unas 500 que deberán tener el OK del Ministerio de Desarrollo Territorial para su inicio, lo que ocurrirá en el corto plazo, cuando el IPV presente los proyectos.

En la reunión con Uñac, Yornet indicó que Ferraresi expresó que la provincia puede exceder "el cupo de 3.000 viviendas". Esto es, que "nos habilitaron a presentar más, por lo que vamos a enviar los proyectos que tengamos disponibles para avanzar", destacó el titular del IPV, quien estimó que "el cupo se puede ampliar en 1.500 casas más". Así, San Juan deberá enviar los documentos para, primero, obtener la no objeción técnica (NOT) y luego la NOF. El apoyo nacional no es menor, ya que, de cumplirse con ese número de viviendas, el desembolso que haría la administración nacional para su ejecución ascendería a los 10.500 millones de pesos.

De acuerdo a lo que expresaron fuentes calificadas, que Nación haya facilitado el acceso a fondos para más viviendas en San Juan radica en que hay otras provincias que no están presentando proyectos para financiación y el mismo Gobierno Nacional tiene interés en avanzar con la ejecución de obras. Además, luego de los cambios dentro del gabinete de Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, ha ratificado que se mantendrán los recursos para viviendas.

Lo confirmado por Yornet sobre el apoyo nacional viene como anillo al dedo para la gestión uñaquista que busca que el ritmo de ejecución de casas, unas 5.000 en la actualidad, no decaiga. Con las futuras tareas, también buscará mantener la cantidad de puestos de trabajo en el sector de la construcción. Incluso, luego de la reunión con Ferraresi, el propio gobernador manifestó que "entre todas las obras públicas, la vivienda es la que más mano de obra toma en San Juan" y, gracias a eso, "estamos en el pico máximo de la historia de trabajadores registrados de la construcción en la provincia", el cual alcanza a casi 10 mil personas.

Convenios por 1.428 casas

El gobernador Sergio Uñac y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, firmaron un convenio para la construcción de 489 viviendas a través del Programa Federal Casa Propia. Los recursos, unos 3.384 millones de pesos, estarán destinados a construir 25 casas en Zonda, 32 en Santa Lucía, 170 en Chimbas, 204 en Caucete y 58 en Calingasta. Además, Nación otorgó la aprobación administrativa para edificar 939 hogares en diferentes departamentos: 17 en Angaco, 260 en Capital, 49 en Rawson, 105 en Ullum, 62 en Chimbas, 175 en 25 de Mayo, 135 en 9 de Julio y 136 en Jáchal.

Por otro lado, según indicó el titular del IPV, Marcelo Yornet, la provincia avanzó con Nación en la concreción del proyecto La Nave de Procrear, un edificio de 103 departamentos que se construirá sobre calle Rivadavia entre Santiago del Estero y Salta, a metros del Centro Cívico. En principio, hubo acuerdo para que el llamado a licitación y la adjudicación de la obra se realice a través del Ejecutivo local.

Además de Uñac y Yornet, en la reunión con Ferraresi participaron el secretario de Vivienda, Robert Garcés, y el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino.

Más viviendas

1.500 Es la cantidad de casas que se estiman que serán presentadas ante Nación para su aprobación.

Anticipos financieros

Nación aplicará cambios en los anticipos financieros que les envían a las empresas que ejecutan viviendas. Las firmas recibirán los fondos actualizados con la inflación. El cambio había sido planteado por el Consejo Federal de Viviendas.