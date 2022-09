Al intendente de Rawson, Rubén García, se le había consultado si relegaría su candidatura si no le diesen los números, a lo que había respondido que "habría que negociar con los distintos actores del justicialismo". Sin embargo, con el nuevo sistema electoral, similar a Lemas, aseguró ahora que "soy el candidato natural, voy como cabeza de lista dentro de la línea del gobernador Sergio Uñac". Por su parte, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, resaltó que "me encantaría ser candidato" y se mostró a favor de la decisión del jefe comunal, dado que "debe poner su gestión en consideración y evaluación de los vecinos". Justamente, la administración de García, sobre todo en los servicios, ha sido blanco de críticas de los rawsinos. A su vez, Marcos Andino, presidente de la Junta del PJ, destacó ayer que "los que tienen aspiraciones deben vivir en el departamento". Si bien evitó dar nombres, ¿fue un dardo a Munisaga? Sucede que en el justicialismo departamental circula ese cuestionamiento. Así, la disputa que se dará entre figuras del Frente de Todos (FdT) en Rawson recobra vigor.

El departamento es clave, ya que es el de mayor cantidad de electores: 96.266, según el padrón 2021. Por eso, para el oficialismo es vital conseguir un amplio triunfo, junto a otros distritos, para contrarrestar el peso que pueda tener Juntos por el Cambio (JxC) en Rivadavia, Santa Lucía y, eventualmente, Capital. García, Munisaga y Andino no son los únicos dirigentes en Rawson, ya que también están en la grilla el exintendente Mauricio Ibarra; el defensor del Pueblo, Pablo García Nieto; la jefa de la Agencia Territorial de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, Silvia Pérez, el titular de Anses Rawson, Raúl Romero, y hasta Eduardo Camus, de Patria Grande. Pese a ese universo de figuras, el FdT venció a JxC en las legislativas del año pasado por tan solo cinco puntos, cuando en la principal alianza opositora aún no hay referentes de relieve en el departamento. El análisis del resultado incluyó el impacto negativo de la gestión del Gobierno nacional, una falta de coordinación en el trabajo de los dirigentes y las críticas a la administración municipal.

Ahora se viene la elección provincial y municipal y esta última se vislumbra a cara de perro entre los candidatos del FdT. El intendente manifestó sin dudas que irá por su reelección y que el nuevo sistema electoral "abre otras posibilidades", además de que le meterá a fondo a la gestión. El mecanismo de votación permite que el candidato a gobernador de una alianza pueda llevar distintos postulantes a la Intendencia, cuyos votos se suman y van a parar a aquel que salió primero. Así, en un solo comicio se resuelve la interna y la definición de los gobernantes.

Por su parte, Munisaga, sin descuidar su tarea en la Secretaría de Seguridad, viene trabajando con su espacio político "Somos Rawson" y va encaminado a candidatearse, luego de que en 2019 se bajara para lograr la unidad del peronismo y le ofreciera un gesto al Gobernador. A su vez, Ibarra también ha empezado a mostrarse, al punto de que se habla de diferencias con Munisaga, dado que ambos integran el mismo sector. Al hablar de postulaciones, Andino dijo en Radio Sarmiento que "las ganas siempre están", aunque aclaró que el candidato de la Junta se definirá más adelante, con el dardo sutil de señalar que los que tengan intenciones deben vivir en el departamento. García Nieto no descartó la posibilidad de volver a anotarse y Pérez dijo que le gustaría.

Giojismo

El exintendente Juan Carlos Gioja, hoy diputado, le había manifestado a este medio que "no me interesa volver a la Intendencia porque es una experiencia que ya he hecho". Si se cumple lo que manifestó, se verá si el giojismo pone a alguna figura a competir.

Bancas

Rawson cuenta con un Concejo Deliberante con 12 bancas. El Frente de Todos cuenta hoy con ocho ediles, mientras que Juntos por el Cambio con cuatro. En esa categoría también la disputa será clave, ya que se definirá su conformación de cara al próximo gobierno.

La oposición en el departamento

En Rawson, Juntos por el Cambio (JxC) tiene pocas figuras de peso. Una de las que asoma es Verónica Benedetto, concejala y presidenta del bloque Pro, además de conducir la Secretaría del Pro Mujeres. Una de las dirigentes que supo tener relevancia fue Gimena Martinazzo, quien llegó a ser candidata a intendenta en 2019. Sin embargo, quedó relegada de la conducción del macrismo local, donde es la vicepresidenta, luego de diferencias con Enzo Cornejo.

En marzo de este año, había sonado el nombre de Emilio Achem, de Producción y Trabajo, como una potencial figura, pero este lo había descartado tajantemente. Sin embargo, con el nuevo sistema electoral, en el que la clave es sumar candidatos, no se descarta que haya intenciones de que se sume. El partido que conduce Marcelo Orrego había tenido tres precandidatos en 2019, pero todos se alejaron del juego político de primera línea.