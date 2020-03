Luego de que se cerrara el acuerdo paritario con los docentes para este primer semestre del año, las autoridades del Ministerio de Hacienda avanzarán esta semana con el resto de los gremios estatales. Según confirmó la titular del área, Marisa López, el encuentro con los representantes de UPCN, Viales, ATE, ATSA y Soeme será entre el martes y el jueves, mientras que fuentes consultadas indicaron que todo apunta a que se desarrolle el miércoles. Además, la ministra explicó que el lunes terminarán de estudiar los valores contables para definir una oferta económica a presentar al resto de los empleados, que se espera ronde el 16 por ciento, valor promedio en el que se selló el acuerdo con los maestros. La cláusula gatillo, que se aplicó en los tres últimos acuerdos, quedó descartada y, en cambio, habrá una instancia de revisión que se fijará en julio. En la cartera de Hacienda vienen señalando que la inflación para este primer semestre está estimada en un 12 por ciento.

Como es costumbre, la reunión con los gremios estatales se dará después del acuerdo salarial con los docentes. Para este último grupo, la paritaria se cerró el jueves con un aumento de sueldo del 13,5 por ciento para el valor índice (ítem que permite calcular el sueldo básico del maestro) y una suba igual que se replica en el rubro Estamento Docente, ambos a liquidar en tres tramos: 5,5 por ciento desde marzo, un 3,5 por ciento a partir de mayo y un 4,5 por ciento a partir de julio. El incremento total alcanza un promedio de un 16 por ciento, con una instancia de revisión prevista para los últimos días de julio. En ese encuentro se evaluará el avance de la inflación y se deberá acordar el aumento correspondiente para el resto del año. El objetivo, tanto para los gremios como para el Ejecutivo, es que los docentes no pierdan frente a la suba de precios.

Una vez cerrado el incremento para los estatales, la provincia le presentará una propuesta a los gremios de la Salud.

Al ser consultado sobre la reunión de esta semana, José "Pepe" Villa, secretario general de UPCN, el gremio con mayor representación entre los estatales, indicó que "hemos pedido que la reunión sea el miércoles. Estos días que quedan vamos a definir bien nuestros números y a partir de ahí establecer qué es lo que vamos a pedir". Además, destacó que un punto central del acuerdo es analizar el impacto que tendrá el bono de 4.000 pesos en dos veces que dispuso entregar la administración uñaquista a cuenta del acuerdo salarial, en el mismo sentido que lo estableció el Gobierno nacional. De ese bono, el Ejecutivo ya liquidó la primer parte, 3.000 pesos con el sueldo de febrero, y de acuerdo al decreto, restan sumar 1.000 pesos con el salario de marzo. Según Villa, "con eso estaríamos algo cubiertos por ahora y después veríamos el porcentaje de aumento correspondiente hacia adelante y ver por cuantos meses". Por otro lado, aseguró que "la instancia de revisión está planteada, por lo que nos parece bien que se lleve adelante".

Desde la Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), su titular, Alfredo Duarte, se mostró cauto con la reunión y el posible porcentaje de aumento. El gremialista sostuvo que "nosotros no somos docentes, eso que quede claro. Tenemos que discutir nuestro propio salario. El salario de los trabajadores de la sanidad no puede estar atado al acuerdo que hagan los maestros. Nunca ha sido así. Se habla que la inflación de este año va a rondar el 40 por ciento, si el gobierno no quiere aplicar la cláusula gatillo, habrá que buscar otra variable".

Acuerdo clave

La negociación salarial entre el Ejecutivo y los gremios estatales es clave, ya que sienta las bases para los otros dos poderes del Estado. El aumento para los empleados judiciales y aquellos que dependen de la Legislatura es igual que para los estatales. En el caso de los municipales, cada distrito tendrá su acuerdo.