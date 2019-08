"Esfuerzo". Fernández se refirió a la posibilidad de una salida anticipada del poder o a un adelantamiento de elecciones: "Hay que hacer el esfuerzo para que el 10 de diciembre sea la fecha del traspaso".

El candidato presidencial kirchnerista, Alberto Fernández, dijo ayer que su primera charla telefónica con Mauricio Macri tras los resultados electorales del domingo pasado fue "buena".



Fernández, que consiguió más cantidad de votos que Macri el domingo, dijo que con el presidente mantuvieron "una buena charla. (Fue) una buena forma de tratar de llevar tranquilidad al país y a los mercados", ante una impactante suba del dólar. "Le dije que me llamara las veces que hagan falta", agregó.



En una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, Fernández dijo que "Macri y nosotros representamos cosas diferentes, tenemos miradas distintas de país y por lo tanto no me es fácil avalar sus políticas, porque si no, no hubiera sido un opositor. Fue una buena charla. Todos queremos que la economía se estabilice. Tenemos miradas distintas del futuro, pero es parte de la lógica política que estemos debatiendo cómo tiene que ser el país", completó Fernández.



El exfuncionario en la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner dijo que "el Presidente está en una doble condición compleja que es la de candidato y presidente. Le pedí que prime la de presidente y esa es mi duda sobre lo que ha resuelto ahora. Me parece que lo que ha resuelto tiene más que ver con una necesidad de campaña y el contexto en el que lo hace. No quiero hablar del tema, pero le pido que en este momento tan delicado prime su condición de presidente antes que la de candidato".



"Recién tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral, y la incertidumbre política que genera, afecte lo menos posible a la economía de los argentinos", tuiteó el presidente Macri, que busca la reelección.



En un segundo tuit, Macri reconoció que Alberto Fernández "se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados, y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos".



La conversación entre ambos se dio a primera hora de la tarde, cuando Fernández llegó a sus oficinas de la calle México, en el barrio porteño de San Telmo, tras haber dado clases en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.



Una hora después de la charla, el candidato kirchnerista a presidente dio una rueda de prensa en la que reconoció que mantuvo "una buena charla" con Macri, y aseguró que lo que le hace falta a Argentina es que ambos tengan "un diálogo franco". "Queremos que los argentinos estén tranquilos", dijo el candidato presidencial, que comparte fórmula con Cristina.



"Le manifesté mi voluntad de ayudarlo en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que sólo soy un candidato a presidente, el manejo de la economía y el país lo tiene el presidente", consideró Fernández. "Pero todos queremos preservar la institucionalidad", remarcó.



"Yo, encantado de hablar con el presidente", aseveró. "Estoy disponible las 24 horas para que hablemos. Quiero reunirme con ellos, que transmitamos tranquilidad", dijo Macri durante su discurso de anuncio de medidas económicas.



Sin embargo, el candidato presidencial kirchnerista Alberto Fernández relativizó la posibilidad de concretar un encuentro entre ambos, argumentando que para él no tenía mucho sentido hacerlo: "Lo que sí tiene sentido es que yo hable y que todos tengan tranquilidad de que lo que queremos es una Argentina tranquila", dijo. Télam

A esperar por salario

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, explicó que por cuestiones formales, la convocatoria al Consejo de Salario Mínimo será para la semana próxima "y estamos seguros que vamos a llegar a un consenso" entre empresarios y gremialistas, aunque "no tenemos un número definido" del aumento.



Sica agregó que frente a la suba del dólar "no vemos todavía problemas de provisión" de productos del plan de Precios Esenciales, "al cual lo estamos manteniendo hasta fin de año".



Sica propondría llevar el salario mínimo a $16.250, lo que implica una suba de 30%, en línea con las paritarias. Mientras que la CGT exige como piso el número de la canasta familiar de pobreza del Indec, valuada en $31.148. Es decir, un incremento de casi el 150%. Si no hay acuerdo, el ministro puede laudar, como se hizo desde que Mauricio Macri es presidente. El sindicalista Hugo Moyano pidió elevar el sueldo básico a 40.000 o 50.000 pesos.

Destacado:Sugerencia de feriado cambiario

Felipe Solá, el diputado nacional e integrante del Frente de Todos, pidió medidas para frenar la suba del dólar y la sangría de Reservas del Banco Central. "Que tome un feriado cambiario hasta que tenga claro qué va a hacer".



El diputado nacional por el Frente de Todos, Felipe Solá, sugirió en declaraciones radiales que el Gobierno nacional de Mauricio Macri debería tomar medidas para frenar la suba del dólar y la sangría de Reservas Internacionales.



La medida puntual que propuso fue el desdoblamiento del tipo de cambio, es decir un impuesto para quien compre dólares para determinados usos de forma tal de disuadirlo y evitar que se dispare el costo de importar bienes esenciales para la producción.



"¿Cuánta plata más va a quemar el Gobierno para tratar de mantener este dólar? ¿Y mañana un dólar de $80? Es decir, va a liquidar reservas, liquidar reservas", diagnosticó Solá. Y consultado acerca de lo que él haría en el lugar del Gobierno, aseguró que: "Los dólares que nos cuesta muchísimo conseguir por exportaciones y que nos cuestan caros vía créditos no pueden ser entregados para turismo ni para que la gente amarroque dólares". En 2012 se puso un impuesto al turismo en el exterior del 20% sobre la compra de pasajes y de consumos con tarjeta.

Protagonistas

GRACIELA CAMAÑO - Diputada

Macri "es un presidente que no tiene ninguna capacidad de cambiar el modelo, sólo puede tomar medidas paliativas y no podemos estar en contra porque la situación social es muy grave".

GERARDO MORALES - Gobernador jujeño

"Es importante que el presidente (argentino Mauricio Macri) haya llamado a (el candidato presidencial Alberto) Fernández, a partir de una sugerencia que hicimos desde el radicalismo".

ELISA CARRIÓ - Diputada

"Estamos analizando resultados. Hay demasiados datos incorrectos y muchos votos a Macri suprimidos. Me da la impresión que el control narco en determinados sectores del norte y del conurbano es central".

JUAN URTUBEY - Gobernador

En Salta "vamos a garantizar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores estatales, lo que significa un esfuerzo enorme". Por eso, hay que entender "lo que está pasando en la Argentina".

LUIS NAIDENOFF - Senador

"En momentos de incertidumbre económica, la sociedad requiere de gestos de toda la dirigencia política que brinden certezas. La competencia electoral no es excusa para la irresponsabilidad".