"Me encuentro sorprendido porque la municipalidad de Rivadavia no fue incluida ni invitada para la firma de convenio de pavimentación entre provincia y municipios", señala el comunicado del intendente Fabián Martín, el cual agrega que desconoce los motivos por lo que el departamento "fue excluido arbitrariamente". A su vez, el ministro de Obras de la gestión uñaquista, Julio Ortiz Andino, respondió que la comuna "no expresó administrativamente interés en acceder a la primera etapa" del plan de pavimentación, "a diferencia de los restantes 18 departamentos, incluidos Santa Lucía y 9 de Julio, que comparten bandera política". De esa manera, la tensión y los cruces que comenzaron con un pedido de informes de concejales del Frente de Todos (FdT) a la administración rivadaviense, que tuvo su contragolpe en la Cámara de Diputados, escaló y tuvo su impacto en la gestión.

La disputa llegó a un estado de máxima ebullición, aunque hubo señales de calmar las aguas. "Estamos dispuestos a dialogar con el Gobierno provincial para resolver esta situación", indica el comunicado de Martín. A su vez, el ministro uñaquista destacó que "el Gobierno provincial lleva adelante un sinnúmero de obras de saneamiento y de agua potable en distintos sectores de Rivadavia. Una vez finalizadas las mismas, procederemos a convocar al intendente para incluir, en la segunda etapa del Plan Urbano, la repavimentación y recuperación vial de la calles afectadas por la concreción de estas obras públicas provinciales".

El último capítulo se dio ayer, en el acto en el que no estuvo Martín (ver página 4). Fue el propio gobernador Sergio Uñac quien dijo que su ausencia se debió a que "conversamos con el intendente y tenía predisposición a realizar inversiones en otras áreas. No hubo exclusión, sino que hubo absoluto consenso en que no participara porque tenía otras prioridades". Luego, desde Rivadavia salió el comunicado en el que, además, se indicó que "desde febrero venimos bregando por la concreción del pavimento. Jamás nos hemos expresado en sentido contrario". Además de señalar que se convocará al intendente para la segunda etapa del plan de pavimentación, el ministro Ortiz Andino recordó "la gran cantidad de obras de saneamiento" en el departamento y que "se sumará el Sistema Cloacal La Bebida".

Todo había comenzado con el pedido de informes de ediles del FdT a Rivadavia por el costo del agasajo a unos 2 mil docentes. El contraataque se dio en la Legislatura, cuando JxC solicitó información al Gobierno sobre los montos de las contrataciones de los eventos deportivos nacionales e internacionales.