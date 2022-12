Su nombre venía sonando hace tiempo y se había acentuado su trabajo de instalación. Finalmente, la concejal Daniela Rodríguez confirmó que será candidata a intendenta de Chimbas en la elección 2023 para tratar de suceder a su esposo Fabián Gramajo. La mujer es vicepresidenta del PJ y peleará para convertirse en la primera en conducir el departamento. La disputa del año que viene en suelo chimbero es clave, ya que es uno de los reductos peronistas, en el que la dupla matrimonial y política apunta a darle continuidad a su proyecto y cuyo resultado repercutirá en el global del Frente de Todos (FdT) en la contienda provincial, en la que es casi un hecho que se anotará Sergio Uñac para ir por otro mandato.

Rodríguez anunció su candidatura en el programa "Demasiada información", de Radio Sarmiento, en el que aseguró que "hemos venido teniendo reuniones con diferentes sectores. Se me pidió que sea la representante del proyecto político 'Chimbas te quiero' y, con mucha responsabilidad, he aceptado. Esta candidatura es el resultado del consenso". Tal definición fue como un mensaje, tanto puertas adentro de la coalición como a la oposición, ya que hubo críticas que señalaban que no estaba bien visto en el electorado (y dentro del peronismo) que Gramajo impusiera a su esposa. Uno de ellos fue el diputado bloquista Andrés Chanampa, quien ya había lanzado su candidatura para la Intendencia y viene trabajando fuertemente. Así, se vislumbra una dura contienda que, a la larga, puede terminar favoreciendo al FdT con el nuevo sistema electoral, el cual es idéntico a Lemas, en el que los votos de los postulantes de una misma alianza se acumulan y van a parar al que salió primero, lo que le sirve para competir con el rival de otra coalición. La otra que suena es la exdiputada Daiana Luna, de la línea giojista.

En Juntos por el Cambio (JxC), hasta ahora van Mauricio Camacho, del Pro; Carlos Mañé, de Producción y Trabajo (ambos, excandidatos a intendente) y Mario Torrejón, exfuncionario de Gramajo.

En la elección 2019, el jefe comunal dejó la vara muy alta al lograr la reelección con el 76 por ciento. El año pasado, los candidatos a diputados nacionales de Uñac ganaron en Chimbas, pero el caudal se redujo al 53 por ciento. Si bien se trató de un comicio distinto, afectado por el rechazo al Gobierno nacional que hizo mella en el FdT local, es un parámetro que es tenido en cuenta para 2023.

La pelea en suelo chimbero será seguida de cerca por todo el arco político. Se trata de un bastión justicialista, ubicado en cuarto lugar en cantidad de electores, cuyos números influirán en la contienda provincial. Un eventual triunfo contundente, sumado a posibles victorias en reductos como Rawson y Pocito, sirve para elevar el caudal del FdT y contrapesar lo que JxC pueda cosechar en sus distritos fuertes: Rivadavia y Santa Lucía, además de lo que pueda conseguir en Capital. Si la puja es palmo a palmo, la definición global puede ser infartante. Además, Rodríguez buscará la victoria para darle continuidad al proyecto a futuro de su esposo. Si ganase, se sumará al lote de intendentas, integrado por Fátima Farías de Uzair, de 9 de Julio; Carmen García de Falcón y Cristina López, de Albardón; Zulma Ortiz, de Rawson; Ana María López, en Rivadavia, y Romina Rosas, en Caucete.

Antecedente

Luego de que Juan Carlos Abarca cumpliera sus dos mandatos en Albardón, su sucesora en 2007 fue su esposa, Cristina López, quien en 2011 le cedió la posta. Ese año, Teresita Infante buscó continuar a su marido Francisco Porra en Zonda, pero perdió.