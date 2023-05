Este viernes, Horacio Rodríguez Larreta arribó a la provincia con el fin de darle su apoyo a los candidatos de la subagrupación Cambia San Juan, perteneciente al Frente Unidos por San Juan. Mediante una conferencia de prensa, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio habló de diferentes temas y aseguró que si asume en el sillón de Rivadavia "una de las prioridades es reactivar el Túnel de Agua Negra".

San Juan y la minería

"Hoy el mundo, y yo diría en buena hora, está haciendo una transición energética. Necesita cobre y el cobre está acá. El potencial de crecimiento es infinito. Lo que tenemos que garantizar es que la producción minera dé beneficios reales al desarrollo de la provincia, que se traduzca en mejor calidad de vida para los sanjuaninos y para todos los argentinos".

La industria sanjuanina

"Es una provincia que necesita un cambio. San Juan necesita proyectos nuevos, con trabajo sanjuanino, una provincia que tiene una posibilidad enorme porque el mundo necesita nuestros productos y necesita productos sanjuaninos. Buena parte de la industria sanjuanina es industria agroalimenticia, que el mundo necesita producto de la guerra. San Juan puede ser un gran proveedor".

"Van a ser los sanjuaninos los que van a decidir cómo utilizar sus recursos, no ir a golpear puertas a la Nación, que es lo que pasa hoy".



El Túnel de Agua Negra, el objetivo

"Otra prioridad es retomar el proyecto del Túnel de Agua Negra. Hoy necesitamos la conexión con Chile. Acá está el proyecto, este Gobierno de Alberto Fernández lo detuvo y entiendo que el gobernador no lo ha puesto como prioridad tampoco siendo parte del proyecto nacional. Yo me comprometo a trabajar e implementar el proyecto de Agua Negra que diversifica las posibilidades de los sanjuaninos. Todo eso es desarrollo".

Turismo en la provincia

"Agradezco la cálida bienvenida de esta lindísima provincia. Claramente, hay que potenciar el turismo, San Juan es una de las zonas más lindas del país. El desarrollo en hotelería y turismo es muy bajo, podría haber muchísimo más. Con mayor desarrollo de infraestructura que tenemos que acompañar desde la Nación mejorando además la conectividad, los vuelos. Este es un país muy grande, muy diverso, necesita conectividad. Y el turismo es laburo".

Gran expectativa por la gobernación y la presidencia

"No tengo dudas en que San Juan va a ser uno de los motores de recuperación de la Argentina. Por eso me genera tanto entusiasmo cada vez que vengo a esta provincia. Y voy a venir cuando Marcelo sea gobernador y yo sea presidente, vamos a trabajar codo a codo".

Sobre la crisis

"La situación actual ya es complicada. Hoy seguramente hay muchas familias sanjuaninas que no pudieron pagar el alquiler a tiempo. Familias que la semana pasada fueron al supermercado y lo que antes era dos changuitos, después fue uno y ahora es una bolsita con calidad de alimentos cada vez peor para sus hijos. Es dramático. Esa es la realidad de las familias, no hay que esperar al próximo gobierno para que sea difícil. Hoy es difícil. Para aquellos que tienen miedo a la inseguridad. Vamos a cambiar este país que merece mucho más. Yo voy a bajar la inflación. Pero tenemos que tener conciencia de que no es fácil. Vamos a trabajar en un cambio que sea integral, duradero en el tiempo. Las industrias que mencioné requieren una visión a largo plazo".

Inflación

"Vamos a bajar la inflación, primero, dejando de gastar más de lo que tenemos, vamos a llegar al déficit cero en el primer año. De la mano de eso, vamos a terminar con la emisión monetaria infinita, la emisión genera inflación acá y en la China. Tercero, vamos a terminar con esto de que el Banco Central financie al Gobierno cuando gasta de más. Y cuarto vamos a exportar mucho más, tenemos una expectativa para duplicar la exportación en 6 años".