El Ministerio de Hacienda es una de las carteras del gobierno de Sergio Uñac que tendrá nuevas autoridades. Marisa López, actual secretaria de Hacienda, asumirá el cargo que deja el vicegobernador electo Roberto Gattoni. En diálogo con el programa A Todo o Nada, que se emite por Radio Sarmiento, habló sobre la responsabilidad de administrar las arcas públicas.

"Para mi es un honor integrar el equipo del gobernador. No tuve dudas cuando me lo propusieron porque me gustan los desafíos. Espero estar a la altura de las expectativas de Uñac", aseguró.

Consultada por la cláusula gatillo, explicó que la recaudación ha disminuido y que eso ha provocado analizar el año que viene la cláusula gatillo en la forma que se activó este año. "Para el 2019 está garantizada la cláusula pero debemos reverla en el próximo porque se ha cumplido con mucho sacrificio. Como está entiendo que no va a seguir pero el gobernador tiene la última palabra", cerró el tema.

También se refirió a la situación económica provincial y estiman que "vamos a terminar con superávit". Pese a que no dio detalles del número con el que cuentan aseguró que "no es importante que nos sobre plata sino que estemos equilibrados". López confirmó que el secretario de Hacienda será Gerardo Torrent y Andrés Rupcic continuará como secretario de Gestión Pública pero aún no han definido los nombres de los subsecretarios.

Finalmente, la funcionara remarcó que su objetivo es administrar de la menor manera y trabajar para el beneficio de los ciudadanos.

Más frases de la futura ministra