Después del cierre de los frentes nacionales de cara a las elecciones 2019, los referentes del PJ local, Mauricio Ibarra, Alberto Hensel y Daniela Castro, estuvieron en los estudios del programa de radio Sarmiento “A todo o nada” y hablaron sobre el panorama político actual.

Ante la consulta sobre los candidatos al Ejecutivo por el frente nacional Todos, la diputada opinó que "me gustó que Alberto Fernández sea el candidato, habla de las conversaciones que se vienen teniendo". Y agregó: "Siempre fue claro que las puertas del partido estaban abiertas para todos. Acompañar a Macri no es lo oportuno para el país, no participar de este espacio es jugar para Macri".

Mientras que, Ibarra sostuvo: "La gente ve en Cristina mejores salarios, vivir mejor. Hoy no hay otra fórmula que ofrezca eso".

Por su parte, el ministro Castro, afirmó: "Aunque nuestros candidatos son Alberto y Cristina, yo participé de la visita de Lavagna porque entiendo de su trayectoria. Personalmente, me hubiera gustado que fuera Cristina la candidata a presidente".

Los referentes del justicialismo se refirieron también a la precandidatura de Miguel Ángel Pichetto a vicepresidente acompañando al Mauricio Macri. Al respecto, Ibarra, comentó que "con Pichetto no hay convicción, hace una semana le habían ofrecido la vicepresidencia a Urtubey".

Por otra parte, hablaron también sobre los candidatos a las legislativas por San Juan del partido. Al respecto Ibarra opinó: "No es renovación, para nada. La política no es una actividad de reconocimiento, tiene que ver con lo que viene para los próximos años. Yo no armaría una lista como esta", sobre la candidatura de José Luis Gioja y Graciela Caselles como diputados nacionales.

En la vereda de enfrente se ubicó Castro, quien sostuvo: "Los candidatos a diputados vienen a acompañar el proyecto provincial con la experiencia de Gioja y Graciela Caselles".

Por último, hicieron mención a los procesos judiciales en los que está involucrada Cristina Fernández. "Los invito a que revisen los procesos iniciados contra Perón y sus resultados. En función de nuestra historia hay que ser prudentes. Esta actitud es igual a la que se tuvo en el 55' contra el peronismo", aseguró Hensel.

Mientras que, Ibarra, sostuvo que "lo de revisar las condenas por entender que se trata de presos políticos me pareció un exceso de Alberto Fernández. Una bolufrase que siempre aparece". Por su parte, Castro consideró "creo que la justicia necesita una muy seria reestructuración".