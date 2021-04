En la carrera por la elección de tres diputados nacionales, el Frente Con Vos, el principal espacio opositor al oficialismo, enfrenta una serie de disyuntivas en esta etapa embrionaria del proceso electoral. Por un lado, sobrevuela la chance de armar una lista única debido al poderío, conveniencia, intereses o situaciones particulares que atraviesan los socios. En principio, la alianza se vería como una amalgama fuerte, aunque, al no haber competencia para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), perdería atractivo ante el electorado, sobre todo si desde el Frente Todos dan rienda suelta a la disputa puertas adentro para la definición de candidatos. Así, la interna fijada para agosto se vislumbra como clave, pero el desafío es replicar o aumentar los números para la general de octubre, que es la que decide quiénes serán los legisladores. En segundo término, está el pedido de unidad de un sector con el que hay diferencias, pero cuyos referentes se muestran abiertos al diálogo (Ver recuadro). Puntos que deberá ir zanjando el líder de la sociedad: Marcelo Orrego.

El que había tirado la idea de una lista de consenso, como plan A, fue el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, ladero del santaluceño, aunque había reconocido que no era una tarea sencilla. El "partido alfa" es Producción y Trabajo (PyT) y Orrego, que se consagró como diputado nacional con el 38 por ciento que obtuvo en 219, le había dicho a este medio que "es probable que presentemos una lista". Si bien no juega directamente en este comicio, su imagen servirá para traccionar votos. En ese marco, ¿quién enfrentará a sus candidatos? El que tiene ganas de competir es Rodolfo Colombo, referente de Actuar, quien no tendría el respaldo total para ser encumbrado dentro de la alianza. En ese contexto, ¿se animará a la contienda y arriesgarse a una derrota con un o una alfil de PyT, sumado a que viene de perder reiteradamente por la Intendencia de la Capital? Se verá, dado que el extitular de Anses había dicho que su fuerza política "se caracteriza por participar", aunque también había aclarado que el consenso "puede ser una buena herramienta".

El 9 de junio vence el plazo de presentación de alianzas ante las juntas partidarias.

El otro socio es el Pro, que atraviesa una delicada situación interna, ya que su máximo exponente, Eduardo Cáceres, actual diputado nacional que pone en juego su banca, fue procesado en una causa por violencia de género. La denunciante fue Gimena Martinazzo, vicepresidente del partido, quien secunda a Enzo Cornejo, hombre de confianza de Cáceres. Según fuentes calificadas, tal escenario ha generado grietas entre seguidores de uno y otro sector, como la división que se produjo entre los concejales de Rawson. De esa forma, la candidatura de un o una referente de una de las líneas puede desatar broncas en los alfiles de la otra, lo que sería contraproducente para la lista. Un factor que lleva a pensar en que no queda más camino que alinearse dentro de otra fórmula. No obstante, el futuro del macrismo local está sujeto a decisiones a nivel nacional, con jugadores de peso, como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri, que tallarán en esta elección y en la de 2023.

Internista por naturaleza, la UCR, que conduce Antonio Falcón, se ha mostrado proclive al acuerdo. ¿Qué pasaría si es bendecida como candidata la diputada Nancy Picón, de PyT, tal cual viene sonando, y si finalmente termina electa? En su lugar entraría el radical Eduardo Castro, quien sigue en la nómina de proporcionales de 2019. De ahí nacería un eventual apoyo del radicalismo a Orrego, dado que el partido volvería a tener a uno de los suyos en la Cámara de Diputados. También está por sumarse Dignidad Ciudadana, aunque parece tener puesta la mirada más en 2023 que en el comicio de este año. ¿La contra de una lista única? La pérdida de atractivo frente a un oficialismo dispuesto a dar pelea en las PASO como en la general.

Movimientos

Pedido de unidad opositora

El sector integrado por ADN, Cruzada Renovadora, el GEN y dirigentes de líneas opositoras de otros partidos salieron a pedir la unidad de la oposición y se mostraron dispuestos al diálogo, aunque aún no se han tirado líneas de contacto con el Frente Con Vos. Orrego había puesto reparos. Según dijeron en la principal alianza opositora, su apoyo está en referentes nacionales de Juntos por el Cambio, mientras que el otro espacio había respaldado a Roberto Lavagna, hoy cercano al oficialismo. La otra duda esgrimida es el rol de José Peluc, de ADN y delegado local del Enacom, a quien identifican como alguien cercano al Frente Todos.

Jugada del Frente Todos

Desde el frente que conduce Sergio Uñac salieron a jugar con todo al señalar que existe la posibilidad de que se habilite la competencia interna en las PASO. Un lista que suena podría estar integrada por Fabiola Aubone y el actual diputado nacional Walberto Allende. Por su parte, el presidente del bloquismo, Luis Rueda, dijo que no descarta que presenten una lista. Por su parte, Ruperto Godoy, del Instituto Patria, dijo que al sector peronista kirchnerista le gustaría tener representación en esta elección y que conversarán y analizarán si arman una lista de candidatos. ¿El objetivo? Atraer a más electorado en las PASO.