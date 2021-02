Si bien el 22 de febrero sigue marcado en el calendario como el día en el que se hará el lanzamiento de la Red Tulum, en el Ministerio de Gobierno no descartan que ese lanzamiento se haga por partes. Esto es, que el nuevo sistema de transporte público de pasajeros no arranque de manera completa si no que sea por etapas. De ser así, será la segunda vez que la fecha de inicio completa de la Red Tulum es aplazada ya que, en un principio, estaba pensado para funcionar desde el 1 de enero de este año. Eso fue postergado para fines de febrero que funcione en conjunto con el inicio de clases. El estudio de un inicio por etapas fue confirmado por la titular de la cartera de Gobierno, Fabiola Aubone, quien indicó que en los próximos días habrá una definición, pero que de darse esa posibilidad el puntapié inicial del sistema podría darse en el interior de la provincia o con algunas redes troncales.

Los motivos por los que desde la gestión uñaquista están analizando hacer un inicio por partes de la Red Tulum es porque las obras de las estaciones de transbordo denominadas Córdoba y Mitre, no están terminadas. Además, si bien las empresas de transporte han adquirido unidades nuevas para integrar al sistema, las misma todavía no llegan a la provincia. Por otro lado, surge el tema de la información, ya que desde Gobierno apuntan a que toda la sociedad esté en conocimiento de los cambios y los beneficios del nuevo sistema.

Sobre esos puntos, Aubone indicó que "estamos analizando una implementación escalonada y progresiva, en virtud de la necesidad de mayor información y que las obras estén culminadas. Porque las estaciones, si bien no modifican los recorridos, otorgan muchos servicios que tienen que ver con este nuevo sistema. Por eso necesitamos poder terminarlas". En ese marco, el titular de Arquitectura, Marcelo Scalia, indicó que el plazo estimado de finalización de las dos estaciones es abril. Al ser consultado de si existió una demora, el funcionario indicó que no, porque los trabajos arrancaron en enero y que ese es el plazo de ejecución establecido en el contrato.

Bajo ese escenario, la ministra de Gobierno indicó que "todo el equipo del ministerio está evaluando las diferentes variables y opciones para ver cómo podemos lanzar la Red Tulum de manera progresiva. Porque hay sectores, sobre todo los más alejados, en los que el sistema va a ver muy beneficioso ya que nunca un colectivo pasó por esas zonas y el plan nuevo viene a dar respuesta a esa demanda". Como hasta el momento esa opción no está definida, Aubone prefirió no dar a conocer los lugares en los que podría arrancar. Por otro lado, sobre otras opciones, dijo que "también tenemos pensado salir con las redes troncales o con las perimetrales. Vamos a tomar la mejor opción para que no colapse más el sistema que tenemos ahora". Por último, indicó que "también estamos analizando las distintas calles que se van a usan para una implementación progresiva y así evaluar el costo beneficio. Con esos datos voy a tomar la decisión". Sobre la demora que pueda existir para que la Red Tulum funcione a pleno, la funcionaria manifestó que "va a depender de las obras y de la llegada de las unidades".

Un punto clave que destacó Aubone es que "hay que acordar que tuvimos un terremoto y que las empresas también se están dedicadas a refaccionar las escuelas, porque hay que empezar las clases".

Claves de la Red Tulum

500 unidades

Esa es la cantidad de colectivos que se pondrán en servicio en el nuevo sistema de transporte. La cifra involucra a todos los colectivos que se requieren para toda la provincia. Las unidades fueron adquiridas por las empresas.

Recorridos por color

Los departamentos fueron agrupados por zona para así asignarles colores que sean de fácil identificación para los usuarios. Hay seis colores: magenta, violeta, amarillo, celeste, verde manzana y naranja.

Sondeo negativo

A once días de la puesta en marcha del sistema, DIARIO DE CUYO hizo un sondeo entre los usuarios. El resultado fue negativo ya que 8 de cada 10 personas consultadas afirmaron desconocer los nuevos recorridos.