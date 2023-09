El Comité Federal de Transporte (COFETRA) le elevó una nota al Ministerio de Trasnporte de la Nación para engordar el momento que hoy tiene el Fondo de Compensación, una herramienta que se creó para subsidiar el costo del pasaje y así, de mínima, morigerar las subas.

Pero la escalada inflacionario y un pedido de Nación de congelar las tarifas, aseguran que puso contra las cuerdas a las provincias y a las empresas.

En la nota, que lleva la firma de representantes de San Juan, Tucumán, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Chubut, Jujuy, Salta, La Rioja y San Luis, las provincias plantean que en el periodo enero-junio de 2023 el subsidio de Nación no tuvo cambios, o sea se giró el mismo dinero cuando la inflación fue altísima.

En rigor, manifiesta la imposibilidad de adherir al congelamiento y reprochándole que en el AMBA esto si se dio porque Nación compensará ese desfajase.

"Es imperativo una actualización de los montos del subsidio nacional que acompañe el índice de precios", agregaron.

En el caso de San Juan, la tarifa no se toca desde enero pasado, y si bien hubo amagues en estos meses de una actualización, hasta el momento no se llevó a cabo y no hay señales inmediatas que eso ocurra.