El terreno donde la municipalidad de Angaco había previsto construir el Parque Industrial, tuvo un cambio por un fallo sin precedentes en la provincia. La jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, resolvió que la comuna le devuelva el predio a su dueña original porque, pasados más de tres años, el municipio no le dio el destino original por el cual fue expropiado. Incluso, por las pruebas presentadas, Angaco utilizó el predio para realizar carreras de motos y cuatriciclos. Así, con el inmueble en su poder, su propietaria, quien buscará darle un destino productivo, deberá reintegrar a las arcas comunales el monto que le fue cancelado en su momento, cerca de 1.300.000 pesos, más su actualización hasta la fecha, cifra que asciende a unos 4 millones en total, indicaron las fuentes. Se trata de una sentencia de primera instancia, por lo que el fallo no está firme. Así, el intendente Carlos Maza aseguró que peleará el fallo ante la Cámara Civil, ya que busca que el terreno quede en manos de la comuna. Es que, según confirmaron fuentes oficiales, está prevista la construcción de la Escuela Técnica Profesional de Angaco, la que será edificada con fondos nacionales por unos 750 millones de pesos.

Desde Tribunales indicaron que se trata de un fallo inédito, ya que fue producto de una "acción de retrocesión" que está prevista en la ley de expropiación. La medida se cumple cuando "al bien expropiado se le diere un destino diferente al previsto o cuando no se le diere destino alguno en un lapso de tres años" y, generada esa condición, se intima a quien expropió a que en un plazo de 180 días le dé al predio el destino que corresponde. En este caso, el Concejo Deliberante, en la gestión del exintendente José Castro, promovió la expropiación en febrero de 2015 y logró la posesión dos años más tarde, pero no avanzó en el proyecto del Parque Industrial. Así, en marzo de 2021, en la gestión de Maza, quien era la dueña intimó a la comuna, pero, pasado medio año, Angaco no hizo uso del predio, aunque lo utilizó para otro destino, como "competencias de carreras de motos y squad, dejando sin efecto la construcción del Conjunto Inmobiliario Parque Industrial", dijo la demandante.

Según explicó el abogado de la propietaria, Dante Robles, la decisión de pedir que se le reintegre el predio fue porque "en la expropiación se pagó un monto menor al del mercado", es decir, 1.300.000 pesos. Así, el profesional dijo que la dueña "siguió de cerca el proyecto del Parque Industrial y, como vio que no se hacía lo que estaba estipulado, pidió que le reintegren el predio". Por eso, cuando la sentencia quede firme, devolverá el monto más la actualización.

El predio de Angaco, de casi 21 hectáreas, ubicado sobre calle Nacional equina Plumerillo, fue el eje de pujas dentro del Concejo Deliberante en la gestión de Maza. A principio de 2021, el sector opositor al intendente, con mayoría en el cuerpo, le rechazó una iniciativa para dejar de lado el Parque Industrial "porque no están dadas las condiciones en el país para que empresas se instalen en el departamento". Así, buscó construir en el lugar un barrio de 150 casas más un hospital, pero no tuvo el OK del Concejo.

Ahora, en el lugar y con fondos nacionales, está prevista la construcción de una Escuela Técnica Profesional, incluso la obra fue licitada, pero el proyecto puede tener demoras si el predio regresa a manos de su exdueña, por lo que la comuna buscará retenerlo en la Justicia. Si no, "tendrá que ser expropiado nuevamente", indicaron fuentes calificadas.

Destino original

Según se previó en 2015, Angaco tenía interés en el predio para “ejecutar programas de

desarrollo agroindustrial, orientar el proceso productivo, promover la instalación de

plantas industriales o fábricas en el departamento”.

Pago

4 Son los millones de pesos que se calcula deberá reintegrar al municipio la expropietaria del

predio. Es 1.300.000 pesos más la actualización.

Fallo

La sentencia de Tettamanti se dictó a fines de marzo y las partes están notificadas. Desde

la comuna sostienen que no está firme y que pueden apelar ante la Cámara Civil, mientras

que el abogado de la exdueña indica lo contrario.