El frente Desarrollo y Libertad, que integra ADN, la Cruzada y el Partido Libertario, entre otros, le pidió ayer al Tribunal Electoral Provincial que intime a la coalición Unidos por San Juan (UxSJ) y, en específico, a Sergio Vallejos, que cese y se abstenga de usar los símbolos, el nombre y la imagen del diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei. El planteo obedece a que la primera de las alianzas obtuvo del organismo electoral la exclusividad en la utilización de los símbolos y, pese a ello, el empresario textil Vallejos sigue pegando su figura a la del libertario a través de cartelería, según la prueba que ofrecieron. Inclusive, Desarrollo y Libertad agregó una autorización de Karina Milei, en "carácter de propietaria de los símbolos y la imagen" de su hermano, apodada por él mismo como "el Jefe".

A todo eso, fuentes calificadas confirmaron que UxSJ, ex Juntos por el Cambio, solicitó el lunes una extensión en la reserva de nombres y símbolos, en la que incluyó el "león" característico de Milei para la subagrupación de Vallejos, que ha manifestado que va por la Gobernación dentro del frente con su espacio Evolución Liberal. El pedido se efectuó luego de que Desarrollo y Libertad consiguiera la exclusividad hasta del isologo del "león", por lo que el Tribunal Electoral definirá ambos planteos. Todo indica que la alianza que lidera ADN tendrá una resolución a favor, así que se verá si hay apelación por parte del principal frente opositor.

Fuentes con experiencia en contiendas electorales, tanto a nivel provincial como nacional, señalaron que no recuerdan antecedentes por la disputa de fotos o símbolos de dirigentes políticos. La puja, en el caso de la referencia con Milei, no es menor, ya que este se ha instalado fuertemente en todo el país como una alternativa electoral y sondeos previos lo ubican con buena imagen e intención de voto en San Juan. Ese hipotético caudal es el que tratarán de captar los sectores que se identifican con el "león", aunque se verá el nivel de adhesión en referentes locales, teniendo en cuenta que la del 14 de mayo será una elección provincial y el libertario recién jugará en las nacionales de agosto (PASO) y octubre (general), más un eventual balotaje en noviembre.

En el camino a su conformación como frente, Desarrollo y Libertad perdió a su figura más instalada. Se trata de Martín Turcumán, ex Pro, quien bregó insistentemente por la unidad de la oposición, pero, al no concretarse, decidió dar un paso al costado y no candidatearse a nada. En las bajas también se sumó Nancy Avelín, de la Cruzada, quien, a último momento, trató de que hubiera una alianza con lo que fue Juntos por el Cambio. Por eso, para la coalición es importante tener la imagen de Milei para tratar de conseguir votos. Por su parte, UxSJ sumó una pata libertaria con Vallejos, quien viene identificándose con el diputado de La Libertad Avanza, al punto de usar cartelería con su foto y nombre. El empresario textil había entablado conversaciones con ADN y el Partido Demócrata (agrupación aún sin sello partidario), pero hubo conflictos y peleas de por medio y todo terminó en ruptura y un fuerte enfrentamiento.

A la hora de la reserva de nombres y símbolos, Desarrollo y Libertad primereó y consiguió la exclusividad de frases como "Viva la Libertad Carajo", "La Libertad Avanza" y "San Juan Ruge", además del león, el nombre de Milei y su foto. Con esa base, José Peluc, de ADN, había adelantado que iba a hacer una presentación ante el uso que venía usando Vallejos del libertario, lo que se concretó ayer y que el Tribunal Electoral deberá definir.

CLAVES

Reserva

Desarrollo y Libertad hizo reserva de la foto y el nombre de Milei, el símbolo del "león" y frases como "Viva la Libertad Carajo", "La Libertad Avanza" y "San Juan Ruge". También pidió la reserva de los colores negro, blanco y amarillo.

OK del Tribunal

El Tribunal Electoral Provincial le concedió el uso exclusivo de los símbolos, imágenes y nombres del libertario Javier Milei al frente Desarrollo y Libertad, que integran ADN, la Cruzada, Partido Libertario y otras agrupaciones.

Planteos

Desarrollo y Libertad le pidió al Tribunal que intime a Unidos por San Juan y a Sergio Vallejos para que cesen con el uso de la imagen de Milei. A su vez, la coalición opositora hizo reserva del símbolo del león. El organismo debe resolver.

* Otras reservas

Según las fuentes, Unidos por San Juan hizo reserva de los nombres de las subagrupaciones (líneas internas) Cambia San Juan (de Marcelo Orrego), Juntos (de Marcelo Arancibia) y Evolución Liberal (de Sergio Vallejos). También hizo reservas de frases como El Cambio, Juntos por el Cambio, Cambiemos, Ahora Sergio Miodowsky, Sigamos transformando Rivadavia y Amor por Capital (esta última, de Rodolfo Colombo, de Capital).

A su vez, el frente oficialista San Juan por Todos (SJxT) hizo reserva de la foto del gobernador Sergio Uñac (que pueden utilizar los candidatos a intendentes) y las imágenes de Perón y Evita.

A todo eso, este sábado, vence el plazo de presentación de las subagrupaciones ante las Juntas Electorales de cada alianza para, el 15, pedir el reconocimiento ante el Tribunal.