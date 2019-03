- Tras el rechazo del sector docente a la oferta salarial, ¿va a haber una nueva propuesta con aumento?



- Van a haber nuevas reuniones y trataremos de sostener lo que hemos dicho. Se entiende la situación y reconozco el esfuerzo que hacen los docentes y que hay una situación macroeconómica nacional que cada vez nos golpea más en los bolsillos. Tenemos el mejor diálogo con todos, pero le pido a los docentes que entiendan que la oferta es el máximo esfuerzo. Que por tercer año consecutivo el Estado sanjuanino no les hace perder con respecto a la inflación. Tampoco podemos hacerlos ganar porque el Estado tiene múltiples obligaciones, no es solamente abonar salarios, que lo hacemos en tiempo y forma, con sueldos ajustados a la realidad de la provincia. No digo que sean los más altos pero tampoco son los más bajos. Entiendo que va a haber mucha razonabilidad. Otro hecho positivo fue definir que hacer la reunión la semana que viene, a días de las elecciones, sería como meter un condimento que obliga a que yo no sea coherente y dé más de lo que pueda, lo que estaría mal. O a que ellos, también producto de cualquier tipo de situación, puedan pedir más de lo que en otra circunstancia podrían solicitar. Por eso, el encuentro pasó al 4 de abril.

- ¿Van a modificar los tramos de aumento?



- Acortar los tramos es más plata. La recaudación sigue por debajo de la inflación. He estado mirando la grilla de las provincias que han acordado y ninguna ha dado el 27 por ciento y ninguna con cláusula gatillo. Han puesto cláusula de revisión, la cual consiste en que si la inflación se dispara, las partes se sientan a ver qué se puede hacer.

- ¿Cómo le cayó el rechazo?



- Estoy acostumbrado a esto. Entiendo la situación de los secretarios generales. Me cayó como una situación razonable.

- El ministro Gattoni había dicho en declaraciones radiales que si se estiraba la oferta podía afectar obras públicas...



- Es lo que no queremos.

- ¿Es verdad eso?

- Claro.

- ¿La provincia está raspando el tarro?



- No. Lo que pasa es que hay que ser prudente también. San Juan está bien, lo que está mal es la situación económica nacional. Tenemos los números equilibrados y cumplimos las obligaciones, pero somos parte del mismo país.

- El Indec informó los números de desempleo y si bien San Juan pasó de 2,1 a 3,1 por ciento, sigue siendo de los más bajos en el país. ¿Le preocupa el crecimiento o estaba dentro de los cálculos?



- Ha sido el pico más álgido de la recesión, el último trimestre del año pasado. Preveíamos que iba a subir. Tenemos herramientas para volver a bajar el índice de desempleo, que son dos muy importantes. El dique El Tambolar, que el 4 de abril se abren las ofertas económicas, y la construcción de la nueva cárcel. Las dos demandarán entre 2.000 y 2.200 puestos de trabajos directos, entre tantas obras públicas.