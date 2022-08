En el marco del tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en San Juan, se produjo una durísima acusación por parte del fiscal Dante Vega contra el defensor Oficial Esteban Chervin. El representante del Ministerio Público le recriminó al profesional negar el terrorismo de Estado y no reconocer a los damnificados como víctimas. Incluso, que esa postura no ha sido una cuestión circunstancial, sino que se trata de un "fenómeno ideológico", en el que está inmerso Chervin, a favor de los represores. Las críticas de Vega se dieron en las audiencias de su alegato, en las que le pidió al tribunal del juicio la prisión perpetua para el exfiscal federal Juan Carlos Yanello al considerarlo un engranaje clave para asegurar la impunidad de los imputados. También solicitó la máxima condena contra la cúpula del grupo de tareas del Ejército, la llamada "patota", la cual estaba encabezada por el jefe de Inteligencia del RIM 22, Jorge Antonio Olivera, e integrada por Gustavo De Marchi, Daniel Gómez, Eduardo Cardozo, Francisco Del Torchio y Juan Carlos Coronel.

No es la primera vez que Chervin está en el ojo de la tormenta por su rol como defensor Oficial y, en el desempeño de su cargo, ser criticado por apuntar contra las víctimas de un proceso. El antecedente más próximo ocurrió con la causa Tellechea (ver nota vinculada). En dicho expediente, el fiscal general Francisco Maldonado y la querella, representada por Conrado Suarez Jofré, cuestionaron al defensor por sembrar un manto de duda sobre los hijos de Tellechea, la exmujer y quien fuera su pareja. Es que Chervin había solicitado una serie de medidas de prueba para ser utilizadas en el juicio, las que incluían cuentas y movimientos bancarios, e información a entidades nacionales sobre salidas e ingresos al país de la familia, entre otros. Sobre ese pedido, la fiscalía y la querella apuntaron contra el defensor al indicar que "pretendió instalar como sospechosos a los familiares de Tellechea, a quienes hace 18 años les urge saber su paradero".

En este caso, la acusación contra Chervin se da en un escenario más complejo, ya que se expuso en un juicio de lesa humanidad en el que hay militares y policías retirados y hasta un exfiscal imputados por graves delitos cometidos en uso del aparato estatal, como homicidios agravados, tormentos, privación ilegal de la libertad, abusos sexuales y torturas.

En su alegato, Vega expresó que existió una serie de hechos durante las audiencias que definieron el accionar de Chervin como "un fenómeno de negacionismo", esto es, que el defensor oficial no reconoce lo que ocurrió en la Argentina y en San Juan en los años de plomo. Así, incurrió en "episodios concretos de revictimización de testigos", una "práctica que está prohibida por la Cámara de Casación Penal". Según el fiscal, al realizarles duras consultas a los testigos, el defensor "nos ha hecho pasar a todos un momento de tensión enorme por la revictimización".

No fue lo único, ya que Vega fue más allá al expresar que "cuando un defensor Oficial, que pertenece al poder estatal, incurre en una revictimización, yo veo detrás de esto una cuestión ideológica", por lo que lo consideró como "una práctica que he observado preocupante". Así, dijo que, "quien revictimiza y no sabe que está revictimizando, es porque no considera como víctima a quien está interrogando", lo que es más grave, ya que refleja "una expresión del negacionismo, que es intentar desconocer este periodo, el más doloroso y más negro para la historia Argentina".

Descargo

El 17 de este mes continuará el tercer megajuicio y será el turno del alegato del defensor Oficial Esteban Chervin, en el que se verá si hay una respuesta al fiscal. Luego, alegarán los abogados privados y, después, el Tribunal Oral Federal dará su veredicto.

Hija de Tellechea, molesta con el Defensor Oficial

Víctima. Mariana Tellechea se refirió con dureza contra Esteban Chervin.



"No nos cayó para nada bien y fue una sorpresa", había expresado Mariana Tellechea, luego de que el Defensor Oficial, Esteban Chervin, sembrara un manto de duda sobre ella y su familia por la desaparición de su padre, Raúl Tellechea. Es que el abogado había solicitado medidas de prueba para ser utilizadas en el debate, las que incluían movimientos bancarios, incluidos los ingresos a cajas de seguridad, salidas e ingresos del país y "oficio a la ANSES y a la AFIP para que informe acerca de la situación laboral, previsional e impositiva y toda información que los organismos registren". Con esos elementos, tanto la Fiscalía como la querella entendieron que la Defensa Oficial intentó "instalar como sospechosos a los familiares de Tellechea, a quienes hace 18 años les urge saber su paradero", por lo que le salieron al cruce. En esa línea, Mariana había expresado que "durante más de una década no se encontró ningún rastro sobre esa hipótesis, fue descartada y hasta cambió la carátula de la causa a desaparición forzada. Es bastante incomprensible que el abogado defensor quiera utilizarla porque ya fue rechazada, pero, además, estamos de acuerdo con nuestro abogado en que es extraña esta utilización de querer involucrar a la familia cuando es la víctima". Así, indicó que la movida de Chervin, la que fue rechazada por la Justicia, "no nos cayó para nada bien y fue una sorpresa porque creíamos que esa estrategia ya no podía ser reflotada, pero, evidentemente, el abogado defensor fue capaz de reeditar esa falsa hipótesis que, además, ya había sido descartada".

El 30 de agosto se llevará adelante una audiencia preliminar en la causa por la desaparición forzada de Raúl Tellechea, en la que se definirá la prueba que se va a utilizar en el juicio. Además, se decidirá el tiempo y el mecanismo del debate, el que se espera que inicie antes de fin de año.