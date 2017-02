La Cámara Vitivinícola de San Juan está de festejo. Ayer en la reunión de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) que se desarrolló en el salón Cruce de los Andes del Centro Cívico, logró que se firmara un convenio entre la entidad madre vitivinícola, la provincia y Nación para que la cámara reciba 7,6 millones de pesos en aportes no reembolsables.



Los fondos serán destinados para la instalación de un laboratorio de alta tecnología que, según las autoridades, será único en la región y ayudará a mejorar la calidad de los productos de origen enológico de la provincia.



El principal equipo, que se comprará para llevar adelante el proyecto, es un multianalizador de última generación que permitirá a las bodegas locales hacer determinaciones de distinto tipo de manera rápida y sin tener que destinar gran cantidad de muestras para hacerlo. Actualmente, los integrantes de la Cámara Vitivinícola no cuentan con un lugar propio y deben entregar sus productos a laboratorio privados que además no cuentan con esta tecnología.



El monto de ese equipo ronda los 100 mil dólares, pero no será el único ya que, con la totalidad de los fondos, se hará la obra civil, se adquirirán equipos complementarios y se incorporará personal especializado para el laboratorio.



Los fondos son destinados por la Nación a través del programa de Fortalecimiento a la Innovación Tecnológica del Aglomerado Industrial Enológico que se nutre del Fondo Tecnológico Argentino (Fontar), del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.



Según el convenio, son 5.474.564 pesos que llegan a la Cámara Vitivinícola a través del Fontar, mientras que 2.134.800 pesos es el aporte que hace la provincia para realizarlo.



Según explicó Marcelo Ureta, presidente del Consejo de Enólogos y quien estará a cargo del proyecto, “se trata de un centro de servicios analíticos de productos derivados de la elaboración enológica y con la firma del convenio comenzará a llegar los fondos. Ahora tenemos un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que el año que viene ya tenemos que comenzar a realizar todo tipo de análisis”.



El nuevo equipo realiza 37 determinaciones analíticas por muestra. Hoy el costo de cada una de ellas es de 40 pesos y desde la cámara entienden que con el nuevo aparato ese valor será mucho menor, por lo que también se estará ayudando al productor.

Claves del nuevo laboratorio



Beneficiados



Cerca 95 son la cantidad de bodegas que se verán beneficiadas de las 110 que operan en la provincia. El nuevo centro de servicios analíticos de productos derivados de la elaboración enológica estará listo en un año en la sede del Centro de Enólogos.

Determinaciones



El nuevo laboratorio ayudará a los productores a saber cuando cosechar, como controlar la fermentación o cuando embotellar. Algunas de los análisis que se podrán hacer son pH, acidez total, acidez volátil, amoníaco y ácido málico entre otros.



Velocidad



La rapidez con que se harán las determinaciones con el multianalizador permitirá que el interesado pueda conocer prácticamente en el momento los resultados. Al punto la comunicación se hará vía online desde el laboratorio al productor.