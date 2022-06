Al subir del 45 al 65 por ciento el acuerdo salarial para este año y mejorar distintos ítems de los docentes y del resto de los empleados estatales, el costo de la movida para la gestión uñaquista fue de 12.700 millones de pesos, según confirmó la ministra de Hacienda, Marisa López. Ante tamaña erogación, la funcionaria resaltó que, "quizás, habrá que redefinir algunos objetivos o postergarlos para más adelante". Entre uno de esos "objetivos", la titular de la cartera económica indicó que, "a lo mejor, hay algunas obras que pueden esperar su inicio". También indicó que "pueden ser otros objetivos que no tienen que ver con la obra pública", aunque aclaró que no es que no se vayan a ejecutar, sino que se retrasará su inicio, sumado a que explicó que irán viendo la evolución de la economía y la recaudación para ver si es necesario alguna redefinición.

El aumento que pactó el Gobierno provincial con los gremios estatales llegará a un total del 65 por ciento en tramos, más una instancia de revisión cuando la inflación supere los porcentajes acordados o, si eso no sucede, en la primera quincena de septiembre. También se dispuso que el docente que recién se inicia en la actividad, que hoy cobra 50 mil pesos, pase a embolsar 70 mil con el sueldo de junio, 74 mil en agosto y 78 mil pesos en septiembre. También el haber mínimo docente provincial será un 30 por ciento por arriba de lo que se defina en la paritaria nacional, por lo que los montos pueden ser, incluso, superiores. El arreglo con los maestros contempló beneficios en ítems como el radio y la antigüedad, mientras que el resto de los estatales también obtuvo logros en sus respectivos rubros, además de medidas a favor de los contratados.

El Ministerio de Hacienda distribuyó ayer un comunicado en el que señala que el acuerdo para este año rerepresentará para las arcas provinciales unos $30.494.000.000, ya que el último retoque implicó unos $12.700.000.000 más de lo previsto inicialmente. Teniendo en cuenta que el presupuesto total para la provincia para este año fue de $246.775.301.000, el aumento pactado con los sindicatos estatales implicará poco más del 10% del total de recursos de la provincia. En este contexto, los docentes denominados "Autoconvocados" decidieron ayer en la tarde no asistir a clases hoy y entregar un petitorio al Ministerio de Hacienda (Ver Recuadro).

La titular de ese Ministerio había dicho que tendrán que reestructurar partidas presupuestarias, ya que la negociación con los gremios estatales implicará una erogación de fondos que no estaba prevista inicialmente. "Mirando la proyección, a lo mejor algunos objetivos hay que redefinirlos o postergarlos para más adelante, no es que no se vaya a hacer, se va analizando día a día, con la recaudación y el gasto real", aseguró la funcionaria.

La provincia viene sosteniendo un ritmo de obra pública importante. Según estimaciones del IPV actualmente están en construcción unas 4.000 viviendas, más las obras del dique El Tambolar, el nuevo Penal, el Velódromo techado de Pocito, las refacciones del Hospital Marcial Quiroga y la construcción o ampliaciones de hospitales en la periferia, entre otras. La titular de Hacienda no especificó qué obras se relentizarán o se frenarán, ya que esa decisión surgirá de un estudio pormenorizado, según ella misma explicó.

Descuento de días por el paro

Los docentes autoconvocados resolvieron ayer en la tarde que no irán a trabajar y que entregarán un petitorio al Gobierno provincial para lograr mayores ingresos. A su vez, fuentes del Ejecutivo ratificaron anoche que se descontará el día a quienes no vayan a trabajar, tal y como se pactó con los gremios estatales el sábado en la madrugada en reunión paritaria. No se descontará los días de mayo que no trabajaron (26 y 27) y quedó a revisión 2 y 3 de junio. Pero se firmó que a partir del 6 de junio, "en virtud de los acuerdos establecidos en esta paritaria, se aplicará el principio de "día trabajado, día pagado"; según pactaron gremios y Gobierno.