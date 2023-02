Los gremios estatales ATE, UPCN, SOEME, SITRAVIAP, ASPROSA, Sindicato Médico, ATSA y Sindicato de Luz y Fuerza rechazaron la propuesta que hizo el ejecutivo de un incremento salarial de 41,1 por ciento en tramos y a cobrar con el sueldo de mayo, más instancia de revisión en julio. Se trata de la misma oferta que, en la mañana, recibieron los sindicatos docentes UDAP, UDA y AMET, los que acordaron bajar a sus bases para que sea analizada. Si bien las entidades que nuclean a los maestros la debatirán hoy en plenario de delegados, es casi un hecho que también será rechazada. Incluso, fuentes sindicales adelantaron que ese será el camino y que solicitarán que Hacienda realice una propuesta superadora en la reunión prevista para el martes. Previendo ese escenario, y ante el rechazo de los gremios no docentes, la ministra de Hacienda, Marisa López, indicó que "vamos a seguir haciendo números y analizando. Veremos si podemos mejorar la oferta para el martes. Lo vamos a seguir estudiando". A su vez, remarcó que "ninguno" de los incrementos que se han cerrado en otras provincias "supera la propuesta que está haciendo San Juan". Por otro lado, desde el Gobierno dejaron sentado por escrito una postura clave ante el inminente inicio de clases: "Se mantiene el principio de día trabajado día pagado, dado que no hacerlo implica incurrir en un perjuicio fiscal".

La propuesta del Ejecutivo que recibió una negativa consistió en un incremento salarial del 31,1 por ciento en marzo, incluido el 11,1 por ciento correspondiente a los valores de inflación que el Indec publicó en enero y en febrero y que la gestión uñaquista cancelará con el sueldo de este mes. Además, ofreció un 10 por ciento a partir de mayo, lo que hace un total de 41,1 para los cinco primeros meses del año. También, al igual que ocurrió en la paritaria nacional, planteó una instancia de revisión para julio, con el objetivo de analizar el avance de la inflación y definir pautas salariales para el segundo semestre del año. Pero esa no fue la única oferta, ya que se les había presentado una anterior a los docentes, la que contempló en un 31,1 por ciento a partir de marzo, más un mecanismo de actualización salarial, consistente en considerar la evolución de la inflación, garantizando que se mantenga una diferencia del 5 por ciento a favor de los salarios, la que fue rechazada.

La negativa de los gremios no cayó bien en el Gobierno, ya que entienden que se trata de una propuesta que representa "un esfuerzo muy importante para la provincia, si se tiene en cuenta que la inflación estimada es del 60 por ciento, la que puede ser más y que, en general, todos los acuerdos paritarios del país están cerrando un 30 por ciento a julio", dijo López. Además, sostuvo que "resulta contradictorio" lo que plantean los gremios estatales, ya que, por un lado, "entienden que es importante que se mantenga el equilibrio fiscal y que los salarios se sigan pagando en tiempo y forma" y, por el otro, "manifiestan porcentajes que son de imposible cumplimiento". Pese a esa situación, indicó que, para el próximo martes, "veremos si podemos mejorar la oferta".

Sobre la negativa, el secretario Gremial de UPCN, Enrique Funes, dijo que "la propuesta que se presentó no satisfizo a nadie y esperamos que el martes se mejore". Así, expresó que "nuestra postura es que el porcentaje que se ofrezca tenga como referencia el salario liquidado al mes anterior y no sobre el de diciembre como se plantea ahora". En esa línea se expresó Cristóbal Carrizo, de ATE, al indicar que "la cláusula gatillo es una opción, pero como base a mes vencido". Por su parte, Oscar Saffe, de ATSA, señaló que "queremos que todos los aumentos salariales se apliquen pero con base al último mes, no a febrero y tampoco a diciembre como se planteó, por eso lo hemos rechazado". Además, destacó que, "para ganarle a la inflación, necesitamos un fuerte aumento a partir de marzo, pero sobre los sueldos de febrero, no de diciembre".

La negociación salarial con los gremios docentes y el resto de los estatales comenzó hace una semana. En dicha reunión, Hacienda hizo valer el acuerdo alcanzado en 2022, que cerró en un aumento del 100 por ciento, un 5,2 por arriba de la inflación.

Paritaria nacional

En la negociación con los maestros, se tuvo en cuenta el acuerdo que los gremios cerraron con la Nación. Incluso, en el acta que firmaron las partes, el Ejecutivo local garantizó el cumplimiento de todos los puntos de la paritaria nacional. El más importante de ellos es el mínimo docente, que tiene impacto sobre el Salario Neto Docente Provincial Garantizado, que es el valor nacional más el 30 por ciento. Así, para marzo, aquel docente que recién se inicia, no cobrará menos de 137.991 pesos.

Aumento

11,1 Es el porcentaje de aumento que el Ejecutivo cancelará con el sueldo de febrero. Es por el 5,1 por ciento de inflación de diciembre y el 6 de enero.

Autoconvocados

Tal como estaba previsto, ayer hubo vigilia y permanencia de autoconvocados a la espera del resultado de la paritaria docente. Los maestros se concentraron en la puerta del Centro Cívico y, como en convocatorias anteriores, marcharon alrededor del edificio.