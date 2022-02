El censo nacional 2022 desplegará en San Juan alrededor de 12 mil personas el miércoles 18 de mayo, entre los que predominarán los docentes, que son los que tradicionalmente realizan la actividad, aunque las autoridades locales calculan que puede quedar un cupo para voluntarios, los que podrán inscribirse en la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El trabajo, que es de acceso voluntario, tendrá una remuneración de 6.000 pesos por la jornada, en la que los censistas relevarán unos 242 mil hogares

Los datos los brindó Marco Lavagna, titular del Indec, durante el anuncio de ayer en la provincia, en compañía del gobernador Sergio Uñac y el resto de las autoridades locales. El funcionario nacional reiteró que el día del censo será feriado para que las personas puedan permanecer en sus viviendas. Además, recordó que se implementará una modalidad inédita, de tipo digital, ya que los moradores podrán acceder, desde el 16 de marzo, a una página habilitada por el Indec, en la que contestarán las preguntas sobre los tipos de viviendas que habitan y los integrantes del grupo familiar. Es decir, lo podrá hacer una persona por familia. La página estará abierta hasta el 18 de mayo a las 8, cuando saldrán a las calles los censistas, que trabajarán hasta las 20. El personal que estará en el terreno le pedirá a los que eligieron el método digital sólo un "código de completamiento", que es un código alfanumérico de seis dígitos, el cual se genera tras llenar el cuestionario en la página, sumado a que les preguntarán la cantidad de miembros del grupo familiar y sexo como forma de validación. Todos aquellos que no quisieron hacer el mecanismo digital, deberán responder las consultas de los encuestadores.

Claudia Lecich, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE) del Ministerio de Hacienda, explicó que los censos "mayoritariamente se respaldan en la estructura educacional por el simple hecho de que el docente conoce la zona aledaña a la escuela". Además, indicó que "se hace base censal en cada escuela" y a cada maestro "hay que capacitarlo no sólo sobre tomar el dato sino también cómo salir al campo. Como este último punto ya lo conoce, es más fácil". No obstante, señaló que "si no se llegara a reclutar la totalidad de los censistas con la estructura educacional, se van a tomar censistas voluntarios". Todos aquellos interesados en anotarse pueden hacerlo en la página oficial censo.gob.ar, en la pestaña "quiero ser censista". La funcionaria expresó que "creería que va a quedar un cupo para voluntarios, basándonos en la experiencia de censos anteriores, siempre hay una porción, aunque sea pequeña".

En diálogo con este medio, Lavagna manifestó que el valor que están manejando para pagarle a los censistas estará en el orden de los 6.000 pesos. Además, resaltó que "la misma noche del 18 de mayo o pocos días después vamos a estar dando los números de cuántos somos en Argentina, de forma global. Obviamente, será un dato preliminar. A los tres meses vamos a estar con el primer informe preliminar, en el que ahí sí vamos a dar los primeros datos separados por provincia, por sexo y por edad, con algunas otras variables. A los ocho meses tendremos los datos definitivos de ese informe preliminar y los datos finales de todo el resto de las variables estará en un año y medio".

El director del Indec calificó al censo como "innovador e inclusivo, porque busca mostrar las diversidades que tenemos en nuestro país, culturales, étnicas, socioeconómicas. Incorpora mucha tecnología. Se mete de lleno en la temática de discapacidad. Un censo da un nivel muy preciso de poder identificarnos. Dejas herramientas muy fuertes para el análisis y para poder identificar donde uno tiene que ir mejorando".