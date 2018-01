Servicios. Los municipios prestan servicios clave como la recolección de residuos, un punto que los vecinos reclaman permanentemente. Con lo que cobran de las tasas no cubren el costo de las prestaciones, por lo que deben recurrir a fondos de coparticipación, entre otros.

Como sucede cada fin de año, en los Ejecutivos departamentales analizaron cobrar un porcentaje mayor de las tasas municipales, el canon que perciben por la prestación de servicios. En ese balance, 12 comunas ya decidieron implementar una suba, que los vecinos pagarán a partir de febrero, y otra va camino a hacerlo. En ese lote se encuentran Jáchal, Rawson, Rivadavia, 9 de Julio, Santa Lucía, Pocito, Albardón, Capital, 25 de Mayo, Calingasta, Iglesia y Sarmiento, más Ullum, cuyos aumentos van del 15 al 25 por ciento (Ver infografía). En cambio, en Angaco, Chimbas, San Martín, Zonda, Valle Fértil y Caucete definieron no instrumentar ningún incremento para este año.



El dato surgió de un relevamiento que hizo este medio en los 19 departamentos con los intendentes y personal de las áreas de Hacienda. Los porcentajes de aumento parten desde el cálculo de inflación que realizó la gestión macrista a nivel nacional para este año. Pese a la actualización, en los municipios reconocen que con lo que recaudan no alcanzan a cubrir los costos de los servicios que prestan, por lo que tienen que recurrir a los fondos que les envían la provincia. Encima, muchos tienen un escaso nivel de recaudación.



Las tasas son cánones que los vecinos pagan por un servicio específico que brinda un municipio, como la recolección de residuos, el barrido y la limpieza, el mantenimiento del alumbrado y aquellas por actividades comerciales e industriales. Para las comunas, son una herramienta para tratar de conseguir recursos propios y genuinos, pero que en algunos casos no se explota al máximo por carencias de instrumentos de cobro y en otros, porque los jefes departamentales no quieren cargar un mayor peso tributario a los vecinos. No obstante, en los municipios dicen que implementarán alternativas para mejorar el cobro (Ver nota vinculada).



En el esquema de este año, Jáchal lidera la tabla de incrementos. El intendente Miguel Vega dijo que se tuvo en cuenta la inflación del año pasado, ya que "no se puede seguir la línea inflacionaria nacional, porque los servicios van a estar duplicando el valor del 15 por ciento". El resto de los jefes comunales pusieron en marcha crecimientos que sí estuvieron en el orden de lo fijado en la pauta nacional de inflación, ya que van del 15 al 18 por ciento. Si bien subieron sus tasas, Jorge Castañeda, de Calingasta, y Juan Carlos Quiroga Moyano, de 25 de Mayo, coincidieron en que no fue más alta porque "la gente no está en condiciones de pagar más". En el caso de Ullum, aunque aún no está fijado el aspecto tributario, desde la comuna indicaron que el aumento girará en torno al 18 o el 20 por ciento.



Por el lado de los que no tocaron sus tasas, señalaron en general que no lo hicieron para no meterle presión a los vecinos con un aumento y que apuntaron más que nada a mejorar el nivel de recaudación.

En alza

65

Es el porcentaje de recaudación que tiene Capital, según dijo el intendente Franco Aranda. Además, indicó que 2016 arrancaron mal y que pudieron mejorar el año pasado.

En baja

7

Por ciento fue el nivel de recaudación de tasas en Calingasta en 2017. En 2016 había sido del 20. El intendente dijo que la baja fue por la situación económica generada a nivel nacional.

Aumento

50

Por ciento de contribuyentes se sumaron al padrón de los que pagan las tasas en Santa Lucía, informaron desde la comuna. En ese marco, dicen que favoreció la concreción de obras.

Cobertura

60

Es el porcentaje de cobro de tasas en Pocito. El intendente Fabián Aballay admitió que con lo que recaudan no alcanzan a cubrir el costo total de los servicios que prestan.

Medidas para mejorar los números

Movida. El municipio de Rivadavia implementó una moratoria para recuperar fondos de los deudores, previo algunos beneficios.



En todos los municipios coinciden en que deben mejorar las acciones para eficientizar el cobro de las tasas. En sintonía, hablan de sacar equipos a la calle que hablen con los vecinos de la importancia de pagar el canon para la prestación del servicio, de plantear planes de pago accesibles, moratorias, planes de regularización de deuda y mecanismos ágiles y simples de cancelación a través de tarjetas de crédito y sistemas online.