Por falsificar un plano de mensura y utilizarlo para quedarse con terrenos que no les correspondía, incluso bienes que le pertenecen al Estado, la Justicia procesó a un profesional y a una mujer por el delito de estafa. Se trata de Guillermo Ugrin y Silvia Recabarren, quien como ingeniero confeccionó el documento apócrifo, mientras que la mujer inició un juicio Civil por posesión veinteañal. Con el plano adulterado, la familia Recabarren logró hacerse de un predio 24.101 hectáreas entre Zonda y Sarmiento, en que el que está incorporada la Ruta Provincial 265, más conocida como el camino a Maradona, y también cauces de ríos, que son de dominio público. A cada uno de los imputados la Justicia les trabó un embargó por 300 mil pesos y un procesamiento sin prisión preventiva. De ser encontrados culpables, el delito en la mira contempla una pena de un mes a seis años de prisión.



Según indicaron fuentes calificadas, el procesamiento, y lo que resulte de la instancia penal, si hay una eventual condena, es clave para definir la causa que está en trámite en el fuero Civil, en el que se trata de determinar si corresponde o no dictar la posesión veinteañal del predio en cuestión a favor de la familia Recabarren. Es que, por el momento, rige una medida de no innovar que dictó el titular del Octavo Juzgado Civil, Walter Otiñano, para que los Recabarren no tomen posesión del inmueble. Esa acción se dispuso luego de que los involucrados obtuvieran un fallo a su favor por el terreno, al presentar ante la Justicia un plano de mensura, al parecer, adulterado. La medida de no innovar se dictó luego de que Fiscalía de Estado hiciera un pedido de nulidad.



Quien había dictado dicha resolución, que disponía la posesión veinteañal, fue el extitular de ese juzgado Civil, Daniel Olivares Yapur, hoy cortista, pero, según consta en el expediente penal, lo hizo porque Ugrin y los Recabarren tuvieron "una conducta engañosa y haciendo uso de un documento falso, lograron inducir a error a un juez que, como consecuencia de ese error dictó una sentencia que causa un perjuicio al Estado Provincial". Incluso fue Olivares Yapur el que realizó la denuncia al enviar las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción, en su momento, a cargo de Daniel Guillén.



Tras el fallo de Olivares Yapur a favor de los Recabarren, los abogados Rubén y Martín Mut Paton, presentaron una apelación en representación de los dueños de otro terreno afectado por la mensura que realizó Ugrin para los Recabarren. En ese escrito, se hizo mención a irregularidades en el diseño del plano, a lo que se sumó un informe de la Corte de Justicia, que notificó una resolución de la Dirección de Catastro que anuló el plano de mensura que había presentado el apelante. Con esas anomalías, Olivares Yapur realizó la denuncia contra Ugrin y 12 integrantes de la familia Recabarren.



El procesamiento contra el profesional y Silvia Recabarren, fue dictada por el extitular del Quinto Juzgado de Instrucción, Benedicto Correa. Lo hizo antes de asumir como camarista penal. En el fallo, el magistrado resolvió la situación procesal de otros implicados. Así, dispuso la falta de mérito a favor de Isabel y Lidia Recabarren y Mabel Gahona, mientras que sobreseyó por fallecimiento a Manuela Calvo, Héctor Agustín Recabarren, Ana Raquel Recabarren, Walter Florentino Gahona, Osvaldo Loreto Márquez, Nelson Agustín Recabarren y Eduardo Quiroga.