Luego del duro informe brindado el último viernes por la Universidad Católica Argentina, en el que detalla la cruda realidad de que el 38,9% de la población argentina es pobre, Monseñor Jorge Lozano analizó en profundidad la situación y se mostró crítico con la clase política.

Durante una entrevista en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento, el sacerdote expresó que "los número generan una gran tristeza y preocupación. De este casi 40% la mayoría son niños y adolescentes, quien condicionan también su futuro porque arrastraran el estigma de la pobreza en su vida".

En ese sentido, el también miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, señaló que "la pobreza es responsabilidad de la sociedad, pero más que nada de los administradores de la política, quienes deben promover el trabajo. La clase dirigencial, compuesta por políticos, empresarios y sindicalistas, debe arremangarse y trabajar para no tener espacios donde no se politice la pobreza".

Posteriormente, manifestó que "aquellos que administran el Estado son responsables de la pobreza, pero también de no convocar a la sociedad para solucionar el problema. Hay una invisibilización de esta situación, que se oculta y se prefiere no mirar, porque asumir la pobreza es afrontar una realidad dura".

Luego, continuando con el análisis, Lozano dijo que "a veces se piensan soluciones para los pobres desde una oficina de ricos, pero para pensar en los pobres hay que estar con los pobres y así poder ver sus necesidades apremiantes".

Lozano también hizo autocrítica y afirmó que "a la Iglesia le faltó más trabajo, por lo que ahora tenemos q lograr una organización de la ayuda para distribuirla de la mejor manera".

Al hacer una reflexión, el sacerdote sostuvo que "cuando hablamos de pobreza también tenemos que hablar de la riqueza. La pobreza es una acumulación de riqueza en algunos lugares y en otros no. No es cuestión de darle 20 mil pesos a una familia, sino brindarle las condiciones necesarias para vivir".

Para finalizar con el tema, monseñor aseguró que "esta cuestión de la pobreza también depende del corazón, del compromiso ciudadano porque a veces hacemos mal cuando pensamos que la democracia se termina el día que voy a votar. No, el voto es una parte muy importante pero no es el único y debe haber más compromisos, aunque muchos demuestran su malestar con no votar".

En otro pasaje de la entrevista y al ser consultado sobre política, Lozano utilizó una metáfora. "Cuando uno cuida bien una penda, se mete la polilla y se va debilitando. En la democracia ocurre lo mismo porque se corrompe y se debilita con algunos elementos como el individualismo que corroe el sistema, con la teoría del sálvese quien pueda. La corrupción no hace bien".

Sobre Javier Milei, el candidato más votado en las PASO del 13 de agosto, Lozano admitió que "me dolieron algunas afirmaciones suyas sobre el papa Francisco, pero en las últimas semanas fue más medido y moderado, con lo cual no sabemos si su manera de pensar es la de ahora, la de hace dos años o será la de los próximos cinco años".

Por último, opinó que "las propuestas de los candidatos presidenciales, en líneas generales, apuntan a la macroeconomía, que es importante y tiene que ver con la pobreza, pero aún no escuché alguna propuesta más integradora, por ejemplo que tal retención al agro tenga impacto en la canasta básica".